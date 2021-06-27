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27 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Barış Dicle'nin kalbini paramparça ediyor! Menajerimi Ara Star'da

Star TV'nin yayın akışını merak edenler için bilgileri haberimizde derledik. Geniş Aile  ile başlayan yayın akışı çizgi film kuşağı ile davam edecek. Kıraç'ın dahiyane planıyla asistanlar yeni bir maceraya atılıyor. Menajerimi Ara ilginç gelişmelerle akşam saat 20:00'de izleyici karşısına geçiyor. İşte 27 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışı...

27 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Barış Dicle'nin kalbini paramparça ediyor! Menajerimi Ara Star'da

Ekranların sevilen kanallarından biri olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 27 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışına yer verdik. Güne sabah Geniş Aile ve ardından Çizgi Film Kuşağı ile başlayan kanalda, akşam sevilen dizi Menajerimi Ara ekranlara gelecek. Asistanlar Cem Belevi'ye ulaşmak için yeni bir plan için maceraya atılırken, Barış'ın Dicle'ye söylediği sözler şok etkisi yaratacak. 

27 HAZİRAN 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

 

07:00 Geniş Aile 

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Menajerimi Ara

12:45  Ada Masalı

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Kazara Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 Menajerimi Ara

00:15 Ada Masalı

03:00 Kazara Aşk

05:00 Geniş Aile

 

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