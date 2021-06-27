27 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Barış Dicle'nin kalbini paramparça ediyor! Menajerimi Ara Star'da
Star TV'nin yayın akışını merak edenler için bilgileri haberimizde derledik. Geniş Aile ile başlayan yayın akışı çizgi film kuşağı ile davam edecek. Kıraç'ın dahiyane planıyla asistanlar yeni bir maceraya atılıyor. Menajerimi Ara ilginç gelişmelerle akşam saat 20:00'de izleyici karşısına geçiyor. İşte 27 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışı...
Ekranların sevilen kanallarından biri olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 27 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışına yer verdik. Güne sabah Geniş Aile ve ardından Çizgi Film Kuşağı ile başlayan kanalda, akşam sevilen dizi Menajerimi Ara ekranlara gelecek. Asistanlar Cem Belevi'ye ulaşmak için yeni bir plan için maceraya atılırken, Barış'ın Dicle'ye söylediği sözler şok etkisi yaratacak.
27 HAZİRAN 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Geniş Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Menajerimi Ara
12:45 Ada Masalı
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Kazara Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Ada Masalı
03:00 Kazara Aşk
05:00 Geniş Aile