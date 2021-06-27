27 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Yerli Sinema: Kapan TRT 2'de
İzleyicilere yoğun bir akış sunan TRT 2'de ekrana gelecek yayın akışı merak ediliyor. 06:30 Sinema + ile güne başlayan kanal, saat 09:15'te Western: Aslanlar Diyarı ile izleyici karşısında olacak. Akşam ise saat 19:00'da 12 Punto 2021 canlı olarak ekranlara gelecek. 27 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışını sizler için derledik...
İzleyiciler tarafından merak edilen TRT 2 yayın akışını sizler için derledik...06:30'da Sinema + ile gün başlarken, ardından saatler 07:30'u gösterdiğinde Hayat Sanat - Kolaj ile kültür sanat rüzgarları esecek. Akşam kuşağında ise Yerli Sinema: Kapan saat 20:00'de TRT2'de...
27 HAZİRAN 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Aramızda Müzik Var
06:30 Sinema +
07:00 Geziyorum
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Geleneksel Evler
08:15 Kelimeler ve Şeyler
09:15 Western: Aslanlar Diyarı (Rio Grande)
11:00 Tarihin Ruhu
11:30 Yeryüzleri
11:40 Kısa Bir Ara
12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00 Konsere Doğru
13:30 Londra Senfoni Orkestrası – İnsanlar ve Şehirler (LSO: Rattle Conducts Folk Roots, Urban Roots)
15:15 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
16:15 Geri Dönüşen Sanat
16:30 Belgesel: Bir Ressamın Sırları
17:30 Sarayın Lezzetleri
18:00 Koleksiyoner
18:30 Anadolu Arkeolojisi
19:0012 Punto 2021 (Canlı)
20:00 Yerli Sinema: Kapan
21:30 Film Önü
21:45 Yabancı Sinema: Fırtınadan Sonra (After the Storm)
23:45 Film Arkası
00:15 Londra Senfoni Orkestrası – İnsanlar ve Şehirler (LSO: Rattle Conducts Folk Roots, Urban Roots)
02:0012 Punto 2021
03:00 Western: Aslanlar Diyarı (Rio Grande)
04:45 Yabancı Sinema: Fırtınadan Sonra (After the Storm)