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27 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Yerli Sinema: Kapan TRT 2'de

İzleyicilere yoğun bir akış sunan TRT 2'de ekrana gelecek yayın akışı merak ediliyor. 06:30 Sinema + ile güne başlayan kanal, saat 09:15'te Western: Aslanlar Diyarı ile izleyici karşısında olacak. Akşam ise saat 19:00'da 12 Punto 2021 canlı olarak ekranlara gelecek. 27 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışını sizler için derledik...

27 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Yerli Sinema: Kapan TRT 2'de

İzleyiciler tarafından merak edilen TRT 2 yayın akışını sizler için derledik...06:30'da Sinema + ile gün başlarken, ardından saatler 07:30'u gösterdiğinde Hayat Sanat - Kolaj ile kültür sanat rüzgarları esecek. Akşam kuşağında ise Yerli Sinema: Kapan saat 20:00'de TRT2'de...

27 HAZİRAN 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı

05:50 Aramızda Müzik Var

06:30 Sinema +

07:00 Geziyorum

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Geleneksel Evler

08:15 Kelimeler ve Şeyler

09:15 Western: Aslanlar Diyarı (Rio Grande)

11:00 Tarihin Ruhu

11:30 Yeryüzleri

11:40 Kısa Bir Ara

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00 Konsere Doğru

13:30 Londra Senfoni Orkestrası – İnsanlar ve Şehirler (LSO: Rattle Conducts Folk Roots, Urban Roots)

15:15 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

16:15 Geri Dönüşen Sanat

16:30 Belgesel: Bir Ressamın Sırları

17:30 Sarayın Lezzetleri

18:00 Koleksiyoner

18:30 Anadolu Arkeolojisi

19:0012 Punto 2021 (Canlı)

20:00 Yerli Sinema: Kapan

21:30 Film Önü

21:45 Yabancı Sinema: Fırtınadan Sonra (After the Storm)

23:45 Film Arkası

00:15 Londra Senfoni Orkestrası – İnsanlar ve Şehirler (LSO: Rattle Conducts Folk Roots, Urban Roots)

02:0012 Punto 2021

03:00 Western: Aslanlar Diyarı (Rio Grande)

04:45 Yabancı Sinema: Fırtınadan Sonra (After the Storm)

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