27 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Yerli Sinema: Kapan TRT 2'de İzleyicilere yoğun bir akış sunan TRT 2'de ekrana gelecek yayın akışı merak ediliyor. 06:30 Sinema + ile güne başlayan kanal, saat 09:15'te Western: Aslanlar Diyarı ile izleyici karşısında olacak. Akşam ise saat 19:00'da 12 Punto 2021 canlı olarak ekranlara gelecek. 27 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışını sizler için derledik...

A+ A-

İzleyiciler tarafından merak edilen TRT 2 yayın akışını sizler için derledik...06:30'da Sinema + ile gün başlarken, ardından saatler 07:30'u gösterdiğinde Hayat Sanat - Kolaj ile kültür sanat rüzgarları esecek. Akşam kuşağında ise Yerli Sinema: Kapan saat 20:00'de TRT2'de... 27 HAZİRAN 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:48 İstiklal Marşı 05:50 Aramızda Müzik Var 06:30 Sinema + 07:00 Geziyorum 07:30 Hayat Sanat - Kolaj 08:00 Geleneksel Evler 08:15 Kelimeler ve Şeyler 09:15 Western: Aslanlar Diyarı (Rio Grande) 11:00 Tarihin Ruhu 11:30 Yeryüzleri 11:40 Kısa Bir Ara 12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 13:00 Konsere Doğru 13:30 Londra Senfoni Orkestrası – İnsanlar ve Şehirler (LSO: Rattle Conducts Folk Roots, Urban Roots) 15:15 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 16:15 Geri Dönüşen Sanat 16:30 Belgesel: Bir Ressamın Sırları 17:30 Sarayın Lezzetleri 18:00 Koleksiyoner 18:30 Anadolu Arkeolojisi 19:0012 Punto 2021 (Canlı) 20:00 Yerli Sinema: Kapan 21:30 Film Önü 21:45 Yabancı Sinema: Fırtınadan Sonra (After the Storm) 23:45 Film Arkası 00:15 Londra Senfoni Orkestrası – İnsanlar ve Şehirler (LSO: Rattle Conducts Folk Roots, Urban Roots) 02:0012 Punto 2021 03:00 Western: Aslanlar Diyarı (Rio Grande) 04:45 Yabancı Sinema: Fırtınadan Sonra (After the Storm) trt2yayın akışı