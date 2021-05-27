Öldürülen Gazzeli çocuklara İsrail basını bile sessiz kalamadı: Haaretz'in bugünkü manşeti gündem oldu!Dendias davet etti! Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'a gidecek27 Mayıs 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Bir Zamanlar Çukurova ATV'dePS Plus Haziran 2021 oyunları neler? PlayStation Plus Haziran oyunları ne zaman çıkacak 2021?27 Mayıs 2021 Perşembe FOX TV Yayın Akışı | Mucize Doktor final bölümüyle FOX TV'de27 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti27 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı | Camdaki Kız Kanal D'deResmi Gazete'de yayımlandı: Tütün mamülleri ve içeceklere ÖTV güncellemesi27 Mayıs 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı | Bir Zamanlar Kıbrıs TRT1'deAÖL sınav tarihleri belli oldu mu 2021? AÖL 3 dönem sınavları ne zaman 2021?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 27 Mayıs 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı | Alev Alev Final bölümüyle Show TV'de

27 Mayıs 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı | Alev Alev Final bölümüyle Show TV'de

Ekranların sevilen kanallarından olan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de sizler için 27 Mayıs 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışını haberimizde derledik. Güne Ebru Akel'le Kadın İsterse programıyla başlayan Show TV akşam ise merakla beklenen Alev Alev dizisinin final bölümünü seyircilerle buluşturacak...

27 Mayıs 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı | Alev Alev Final bölümüyle Show TV'de

Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Show TV güne Ebru Akel'le Kadın İsterse ile başlayıp öğleden sonra heyecanla izlenen program Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yer alacak. Akşam ise fenomen dizi Alev Alev final bölümüyle izleyiciye veda edecek. İşte 27 Mayıs 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı...

27 MAYIS 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Alev Alev

08.00 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.45 Bir Şansım Olsa

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Alev Alev

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT