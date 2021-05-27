27 Mayıs 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı | Alev Alev Final bölümüyle Show TV'de Ekranların sevilen kanallarından olan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de sizler için 27 Mayıs 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışını haberimizde derledik. Güne Ebru Akel'le Kadın İsterse programıyla başlayan Show TV akşam ise merakla beklenen Alev Alev dizisinin final bölümünü seyircilerle buluşturacak...

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Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Show TV güne Ebru Akel'le Kadın İsterse ile başlayıp öğleden sonra heyecanla izlenen program Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yer alacak. Akşam ise fenomen dizi Alev Alev final bölümüyle izleyiciye veda edecek. İşte 27 Mayıs 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı... 27 MAYIS 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI 06.00 Alev Alev 08.00 Ebru Akel'le Kadın İsterse 10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 11.45 Bir Şansım Olsa 13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda 15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18.45 Show Ana Haber 20.00 Alev Alev show tvshow tv yayın akışı