27 Nisan 2021 Salı Show TV Yayın Akışı |Hababam Sınıfı Show'da
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Show TV 27 Nisan 2021 Salı gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" yer alırken akşam ise "Hababam Sınıfı" yayınlanacak.
27 Nisan 2021 Salı TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise "Hababam Sınıfı" adlı yerli sinema filmi izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı...
SHOW TV 27 NİSAN 2021 SALI YAYIN AKIŞI
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı