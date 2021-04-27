27 Nisan 2021 Salı Show TV Yayın Akışı |Hababam Sınıfı Show'da

27 Nisan 2021 Salı TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise "Hababam Sınıfı" adlı yerli sinema filmi izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı...

SHOW TV 27 NİSAN 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı