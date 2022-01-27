TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 27 Ocak 2022 Perşembe günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

27 OCAK 2022 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Salı gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 27 Ocak 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.

27 OCAK 2022 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Arapsaçı

27 OCAK 2022 PERŞEMBETV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11.15 Survivor All Star

13.30 Survivor Panaroma

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 Survivor All star

27 OCAK 2022 SALI PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Asi

13.00Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

27 OCAK 2022 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11.00 Ekonomi Arası

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mahkum

27 OCAK 2022 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

27 OCAK 2022 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Bir Başka Güzel

08:30 Bu Sabah

10.15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12.15 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

27 OCAK 2022 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30Alişan İle Hayata Gülümse

12:15Şefin Özel Konuğu

13:15Beni Böyle Sev

16:30Seksenler

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

27 OCAK 2022 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI

09:00Bir Resim Bir Hikaye

09:30Tarihin Ruhu

10:00Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

11:00Felsefe Söyleşileri

12:00Hayat Sanat

12:30Coğrafyadan Kültüre Bağ

13:00Edebiyat Söyleşileri

14:00Yerli Sinema: Tatil Kitabı

15:45Aramızda Müzik Var

16:30Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

17:30Sessizce

17:50Türkiye Ekspresi

18:00Hayat Sanat

18:30Sinema +

19:00Güzel ve Doğru Türkçe Ödül Töreni

21:00Karar Perdesi

22:00Yabancı Sinema: Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları (Woman Sesame Oil Maker)