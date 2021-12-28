28 Aralık 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 28 Aralık 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 28 Aralık 2021 Salı günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
28 ARALIK 2021 SALI TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Salı gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 28 Aralık 2021 SalıTV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.
28 ARALIK 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:45Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30Alişan İle Hayata Gülümse
12:15Şefin Özel Konuğu
13:15Beni Böyle Sev
16:30Seksenler
19:00Ana Haber
19:55İddiaların Aksine
20:00Masumlar Apartmanı
28 ARALIK 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI
08:30Sarayın Lezzetleri
09:00Bir Resim Bir Hikaye
09:30Geri Dönüşen Sanat
09:45Berceste
10:00Anadolu Arkeolojisi
10:30Tarihin Ruhu
11:00Felsefe Söyleşileri
12:00Hayat Sanat
12:30Muhayyelat
13:00Düşüncenin Seyir Defteri
14:00Muasır
14:30Bizim Resmimiz
15:00Arşivden Konserler
15:30Coğrafyadan Kültüre Bağ
16:00Geziyorum
16:30Kelimeler ve Şeyler
17:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
18:00Hayat Sanat
18:30Anjelika Akbar İle Sesler
19:00Bir Resim Bir Hikaye
19:30Tarihin Ruhu
20:00Eşik
20:30Randevu
20:45Ne Yazıyor
21:00Tarih Söyleşileri
22:00Yabancı Sinema: Vincent'tan Sevgilerle (Loving Vincent)
23:45Eşik
28 ARALIK 2021 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20.00 Evlilik Hakkında Her Şey
28 ARALIK 2021 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
07.15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Asi
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Bumblebee
28 ARALIK 2021 SALI TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
28 ARALIK 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Bu Sabah
10.15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12.15 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
28 ARALIK 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultan Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Kıyamet
28 ARALIK 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan