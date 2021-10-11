29 Ekim tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Vatandaşlar bayram öncesi belediyelerin açık olup olmadıklarını merak ediyorlar. Belediye binasında işleri bulunan kişiler bayram öncesi işlerini halletmek istiyor. Bu kapsamda 28 ekim belediyeler açık mı, kapalı mı 2021? 28 Ekim 2021 Perşembe belediyeler çalışıyor mu? Sorularını arama motorlarında aratıyorlar…

28 EKİM BELEDİYELER AÇIK MI, KAPALI MI 2021 ? 28 EKİM 2021 PERŞEMBE BELEDİYELER ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim tarihinde belediyeler öğlen vaktine kadar, yani yarım gün çalışacaklar. Öğleden sonrası tatil olacak.

29 Ekim Cumhuriye Bayramı’nda ise belediyeler tam gün tatil yapacak.

BELEDİYE BİNALARI ÇALIŞMA SAATLERİ

Belediyeler 09.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Belediyelerin Çalışma Saatleri, genel olarak diğer bütün Kamu kuruluşları gibi 09:00 - 12.00 ve 13.00 - 17.00 arasıdır. Ancak, her belediyenin mesai saatleri değişiklik gösterebilir.

Ayrıca bazı vergi ödeme durumlarında çalışma saatleri uzayabilir ve hafta sonu da çalışabilmektedirler.

Belediyeler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda hizmet vermemektedir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesiyle birlikte her sene 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanır.

1925 bir kanun çıkarılmış ve Cumhuriyet’in ilan günü yeni Türk Devleti’nde bayram olarak ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılının kutlandığı 29 Ekim 1933’de seslendiği 10. yıl nutkunda, 29 Ekim’i en büyük bayram olarak tanımlamıştır.

Bayramı kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra, 29 Ekim tam gün şeklinde bir buçuk gün resmi tatil olmaktadır. 29 Ekimlerde statlarda şenlikler düzenlenir, akşam olduğunda ise fener alayları oluşturulur.