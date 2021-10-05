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  3. 28 Ekim hastaneler açık mı 2021? 28 Ekim 2021 Perşembe hastaneler çalışıyor mu?

28 Ekim hastaneler açık mı 2021? 28 Ekim 2021 Perşembe hastaneler çalışıyor mu?

28 Ekim Perşembe günü hastanelerin çalışma saatleri en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. 28 Ekim Perşembe günü için hastaneden randevu almak isteyen vatandaşlar 28 Ekim hastaneler açık mı 2021? 28 Ekim 2021 Perşembe hastaneler çalışıyor mu? sorularına cevap aradı. İşte, hastane çalışma saatleri hakkında bilgiler...

28 Ekim hastaneler açık mı 2021? 28 Ekim 2021 Perşembe hastaneler çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 1,5 gün resmi tatil olması nedeniyle 28 Ekim Perşembe günü hastanelerin çalışma durumları da merak konusu oldu. Bu kapsamda 28 Ekim hastaneler açık mı 2021? 28 Ekim 2021 Perşembe hastaneler çalışıyor mu? sorularına vatandaşlar internet arama motorlarında yanıt arıyorlar. 

28 EKİM HASTANELER AÇIK MI 2021 ?

28 Ekim Perşembe günü resmi tatiller arasında yer almaktadır. Yarım gün uygulanacak olan tatil kapsamında hastanelerin poliklinikleri saat 13.00'e kadar açık olacak. Öğleden sonra ise hastaneler çalışmayacaklar. 

Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki polikliniklerin kapalı olma durumu olabilir. Bu durum hastane yönetiminin aldığı karara göre değişiklik gösterir. Konuyla ilgili detaylara ulaşmak için hastanelerin santrali aranıp bilgi alınabilmektedir.

28 Ekim Perşembe günü hastanelerin acil servisi açık olacaktır. 29 Ekim günü hastaneler hizmet vermeyecektir. Sadece acil servis açık olacak.

28 ekim hastaneler açık mı 2021? 28 Ekim 2021 hastaneler çalışıyor mu?

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

 Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

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1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

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