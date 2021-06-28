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  3. 28 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Hırvatistan-İspanya" TRT 1'de

28 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Hırvatistan-İspanya" TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 06:35'te Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla başlayan kanalda akşama maç heyecanı devam ediyor. 18:55'te Futbol Karş. "Hırvatistan-İspanya" (Canlı) karşılaşması ekrana gelirken 21:55'te "Fransa-İsviçre" maçı ekranlarda oluyor. İşte 28 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

28 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Hırvatistan-İspanya" TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 21 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:45'te Kalk Gidelim ekranlarda olurken 18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Hırvatistan-İspanya" canlı yayınlanıyor. 21:55'te ise UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Fransa-İsviçre" TRT 1 ekranlarında oluyor.

21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:30 Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

15:50 Türk Sineması "Akıllara Seza"

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hırvatistan-İspanya" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Fransa-İsviçre" (Canlı)

00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)

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