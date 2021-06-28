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  3. 28 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Bal Ülkesi TRT 2'de

28 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Bal Ülkesi TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 28 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Nakkaşın Fırçası ekranda olurken 09:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT2 ekranlarında oluyor. 21:00'da ise yabancı sinema Bal Ülkesi TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...

28 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Bal Ülkesi TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:00'da Nakkaşın Fırçası yayınlanırken 09:00'da Sarayın lezzetleri ekranlarda oluyor. Akşam ise yabancı sinema Bal Ülkesi TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 28 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...

21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

 

06:45 Randevu

07:00 Nakkaşın Fırçası

07:30 Sinema Dünyası

08:00 Yeryüzleri

08:15 Randevu

08:30 Karalama Defteri

09:00 Sarayın Lezzetleri

09:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

10:30 Sinema +

11:00 12 Punto 2021

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat - Kolaj

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Muasır

14:00 Kısa Bir Ara

14:15 Geleneksel Evler

14:20 Müzelerin Yıldızları

14:30 Anadolu Arkeolojisi

15:00 Belgesel: Para

15:30 Geri Dönüşen Sanat

15:45 Ahenk

16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

17:00 Geziyorum

17:30 Bizim Resmimiz

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:00 12 Punto 2021 (Canlı)

20:00 Yabancı Sinema: Bal Ülkesi (Honeyland)

21:30 Yabancı Sinema: Kaybolan Kadın (The Lady Vanishes) 

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