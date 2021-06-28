28 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Bal Ülkesi TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 28 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Nakkaşın Fırçası ekranda olurken 09:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT2 ekranlarında oluyor. 21:00'da ise yabancı sinema Bal Ülkesi TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...

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TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:00'da Nakkaşın Fırçası yayınlanırken 09:00'da Sarayın lezzetleri ekranlarda oluyor. Akşam ise yabancı sinema Bal Ülkesi TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 28 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı... 21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI 06:45 Randevu 07:00 Nakkaşın Fırçası 07:30 Sinema Dünyası 08:00 Yeryüzleri 08:15 Randevu 08:30 Karalama Defteri 09:00 Sarayın Lezzetleri 09:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 10:30 Sinema + 11:00 12 Punto 2021 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat - Kolaj 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Muasır 14:00 Kısa Bir Ara 14:15 Geleneksel Evler 14:20 Müzelerin Yıldızları 14:30 Anadolu Arkeolojisi 15:00 Belgesel: Para 15:30 Geri Dönüşen Sanat 15:45 Ahenk 16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 17:00 Geziyorum 17:30 Bizim Resmimiz 18:00 Hayat Sanat 18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 19:00 12 Punto 2021 (Canlı) 20:00 Yabancı Sinema: Bal Ülkesi (Honeyland) 21:30 Yabancı Sinema: Kaybolan Kadın (The Lady Vanishes)