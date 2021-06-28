28 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Bal Ülkesi TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 28 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Nakkaşın Fırçası ekranda olurken 09:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT2 ekranlarında oluyor. 21:00'da ise yabancı sinema Bal Ülkesi TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:00'da Nakkaşın Fırçası yayınlanırken 09:00'da Sarayın lezzetleri ekranlarda oluyor. Akşam ise yabancı sinema Bal Ülkesi TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 28 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...
21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
06:45 Randevu
07:00 Nakkaşın Fırçası
07:30 Sinema Dünyası
08:00 Yeryüzleri
08:15 Randevu
08:30 Karalama Defteri
09:00 Sarayın Lezzetleri
09:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
10:30 Sinema +
11:00 12 Punto 2021
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat - Kolaj
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Muasır
14:00 Kısa Bir Ara
14:15 Geleneksel Evler
14:20 Müzelerin Yıldızları
14:30 Anadolu Arkeolojisi
15:00 Belgesel: Para
15:30 Geri Dönüşen Sanat
15:45 Ahenk
16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
17:00 Geziyorum
17:30 Bizim Resmimiz
18:00 Hayat Sanat
18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:00 12 Punto 2021 (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema: Bal Ülkesi (Honeyland)
21:30 Yabancı Sinema: Kaybolan Kadın (The Lady Vanishes)