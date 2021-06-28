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  3. 28 Haziran 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı |Master Chef yeni bölümüyle TV8'de

28 Haziran 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı |Master Chef yeni bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Tv8'in yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Oynat Bakalım programıyla başlayan kanalda akşam özlenen yarışma programı Master Chef yayınlanıyor. İşte 28 Haziran 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...

28 Haziran 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı |Master Chef yeni bölümüyle TV8'de

TV8'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Oynat Bakalım ile güne eğlenceli bir başlangıç yapan kanalda 13:15'te Doya Doya Moda ekranlarda oluyor. Akşam ise heyecan dolu yeni bölümüyle Master Chef 2021 TV8'de yerini alıyor. İşte 28 Haziran 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...

28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Master Chef

20:00 Master Chef (yeni bölüm)

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