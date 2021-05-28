28 Mayıs 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de Ekranların sevilen kanallarından biri olan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Güne Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler ile başlayan Show TV'de akşam eğlenceli program Güldür Güldür Show yayınlanacak. İşte 28 Mayıs 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı...

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Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Show TV güne Ebru Akel'le Kadın İsterse ile başlayıp öğleden sonra heyecanla izlenen program Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yer alacak. Akşam ise sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show Show TV'de. İşte 28 Mayıs 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı... 28 MAYIS 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI 06.00 Alev Alev 08.00 Ebru Akel'le Kadın İsterse 10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 11.45 Bir Şansım Olsa 13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda 15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18.45 Show Ana Haber 20.00 Güldür Güldür Show show tvshow tv yayın akışı