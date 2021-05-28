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28 Mayıs 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de

Ekranların sevilen kanallarından biri olan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Güne Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler ile başlayan Show TV'de akşam eğlenceli program Güldür Güldür Show yayınlanacak. İşte 28 Mayıs 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı...

28 Mayıs 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de

Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Show TV güne Ebru Akel'le Kadın İsterse ile başlayıp öğleden sonra heyecanla izlenen program Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yer alacak. Akşam ise sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show Show TV'de. İşte 28 Mayıs 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı...

28 MAYIS 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Alev Alev

08.00 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.45 Bir Şansım Olsa

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

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