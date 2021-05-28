28 Mayıs 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de
Ekranların sevilen kanallarından biri olan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Güne Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler ile başlayan Show TV'de akşam eğlenceli program Güldür Güldür Show yayınlanacak. İşte 28 Mayıs 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı...
Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Show TV güne Ebru Akel'le Kadın İsterse ile başlayıp öğleden sonra heyecanla izlenen program Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yer alacak. Akşam ise sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show Show TV'de. İşte 28 Mayıs 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı...
28 MAYIS 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Alev Alev
08.00 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11.45 Bir Şansım Olsa
13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show