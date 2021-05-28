28 Mayıs 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı | Payitaht "Abdülhamit" TRT1'de

TRT1'de bugün hangi dizi ve programlar var? Ekranların sevilen kanalı TRT1 güne Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programıyla başlarken hemen ardından Türkan Hanım'ın Konağı yayınlanacak. Gündüz kuşağında Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar ekranlarda olurken akşam ise merakla beklenen dizi Payitaht "Abdülhamit" TRT1 ekranlarından olacak. İşte 28 Mayıs 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı...

28 MAYIS 2021 CUMA TRT1 YAYIN AKIŞI

09.00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10.15 Türkan Hanım'ın Konağı

12.00 Kalk Gidelim

14.00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

17.00 Anneler

19.00 Ana Haber

20.00 Payitaht "Abdülhamit"

23.45 Pele