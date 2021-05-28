28 Mayıs 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı | Payitaht "Abdülhamit" TRT1'de
28 Mayıs 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı merak ediliyor. TRT1 güne Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programı ile başlarken akşam ise sevilen dizi Payitaht "Abdülhamit" TRT1 ekranlarında olacak...
TRT1'de bugün hangi dizi ve programlar var? Ekranların sevilen kanalı TRT1 güne Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programıyla başlarken hemen ardından Türkan Hanım'ın Konağı yayınlanacak. Gündüz kuşağında Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar ekranlarda olurken akşam ise merakla beklenen dizi Payitaht "Abdülhamit" TRT1 ekranlarından olacak. İşte 28 Mayıs 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı...
28 MAYIS 2021 CUMA TRT1 YAYIN AKIŞI
09.00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10.15 Türkan Hanım'ın Konağı
12.00 Kalk Gidelim
14.00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17.00 Anneler
19.00 Ana Haber
20.00 Payitaht "Abdülhamit"
23.45 Pele