28 Mayıs 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı | Kırmızı Oda TV8'de Ekranların sevilen kanalı TV8'de bugün hangi dizi ve programlar olduğu merak ediliyor. TV8'de gündüz kuşağında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda All Star olurken akşam ise heyecanla izlenen dizi Kırmızı Oda ekranlarda olacak. İşte 28 Mayıs 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı...

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28 Mayıs 2021 Cuma TV8 yayın akışı merak ediliyor. TV8'de bugün 06.30 Oynat Bakalım ekranlarda olurken hemen ardından 8'de Sağlık programı yayınlanacak. Gündüz kuşağında Doya Doya Moda All Star'la eğlenceli vakit geçirilirken akşam ise sevilen dizi Kırmızı Oda izleyiciyle buluşacak... 27 MAYIS 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI 06.30 Oynat Bakalım 07.15 8'de Sağlık 08.30 Survivor 2021 13.15 Doya Doya Moda All Star 17.15 Survivor Panorama 20.00 Kırmızı Oda tv8tv8 yayın akışı