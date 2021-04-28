28 Nisan 2021 Çarşamba​​​​​​​ ATV Yayın Akışı |Kuruluş Osman yeni bölümüyle ATV'de

ATV 28 Nisan 2021 Çarşamba Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, hemen ardından "Esra Erol'da" yayınlanacak. Akşam ise "Kuruluş Osman" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 28 Nisan 2021 Çarşamba Yayın Akışı...

ATV 28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:15 Kuruluş Osman

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

​​​​​​​Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru'nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey'e sığınmasına neden olur. Togay'ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur.

Osman Bey'e karşı kendi nökerlerinin yanında Bizans askerlerinin de emrine verilmesini sağlayan Togay, Kayı Obası'na karşı büyük bir harekat planlarken; bu savaşta Osman Bey'in yanında yer almak isteyen Malhun Hatun babası Umur Bey'le karşı karşıya gelir. Osman Bey, Nikola'ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek? Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl tedbir alacak? Yarhisar halkının Kayı Obası'na sığınması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Dündar Bey'in ölümü obada neleri değiştirecek? Osman Bey'e destek olmak isteyen Malhun Hatun, babası Umur Bey'i ikna edebilecek mi? Togay, Kayı Obası'na saldırmak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Moğolları ittifaka nasıl ikna edecek? Söğüt harekatında kritik rol oynayan Cerkutay'ın akıbeti ne olacak?

​​​​​​​KAYNAK: ATV