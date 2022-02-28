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28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

09:00Karalama Defteri

09:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

10:00Aramızda Müzik Var

10:45Sessizce

11:00Felsefe Söyleşileri

12:00Hayat Sanat - Kolaj

12:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

13:00İhmal Edilebilir Nasihatler

14:00Yabancı Sinema: Bir Anlaşma (One Last Deal)

15:45Bir Kare Bir Anlam

16:00Muhayyelat

16:30Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

17:30Kısa Film Kuşağı

18:00Hayat Sanat

18:30Bizim Resmimiz

19:00Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir

20:00İstanbul, Müzik ve Tarih

20:45Geri Dönüşen Sanat

21:00Düşüncenin Seyir Defteri

22:00Yabancı Sinema: Sabotaj (Sabotage)

23:30Kraliyet Concertgebouw Orkestrası: Mozart, Bruckner (RCO: Haiting Conducts Mozart & Bruckner)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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