29 Ekim bugün hangi diziler var? 29 Ekim TV'de ne var? soruları 29 Ekim yayın akışını merak edenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bu kapsamda çok sayıda kanalın yayın akışı araştırılıyor. işte 29 Ekim Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

29 EKİM PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat 07.00: Mesut Yar ile Bugün

Saat 09.00: Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

Saat 13.15: Gerçeğin Peşinde

Saat 16.30: Yeni Bir Ev

Saat 18.45: Star Haber

Saat 20.00: Güvercin

Saat 23.15: Ateş İle Yangın

Saat 03.30: Erkenci Kuş

Saat: 05.30 : Yeni Bir Ev

29 EKİM PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

Saat 08.00: Kahvaltı Haberleri

Saat 10.00: Müge Anlı ile Tatlı Sert

Saat 13.00: ATV Gün Ortası

Saat 14.00: Beni Bırakma

Saat 16.20: Esra Erol'da

Saat 19.00: ATV Ana Haber

Saat 20.00: Bir Zamanlar Çukurova

Saat 00.20: Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

Saat: 01.35 : Kırgın Çiçekler (68.bölüm)

Saat 04.20: Bir Zamanlar Çukurova

29 EKİM PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

Saat 08.00: İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

Saat 10.45: Çağla ile Yeni Bir Gün

Saat 12.45: Memet Özer İle Muftakta

Saat 14.00: Temizlik Benim İşim

Saat 16.20: Zuhal Topal'la Sofrada

Saat 19.00: Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

Saat 20.00: Mucize Doktor

Saat 00.20: Çocukluk

Saat: 02.45 :Zuhal Topal'la Sofrada

Saat 04.30: Kadın

Saat 06.00: Şevkat Yerimdar

29 EKİM PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat 07.00 Sihirli Annem

Saat 09.00 : Neler Oluyor Hayatta?

Saat 11.00: Zahide Yetiş'le Gelin Görün

Saat 14.00: Gelinim Mutfakta

Saat 16.15: Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Saat 18.45: Kanal D Ana Haber

Saat 20.00: Yeni Hayat (Final)

Saat 23.45: Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

Saat 02.00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

Saat 04.45: Gelinim Mutfakta

29 EKİM PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat 06.00: Öykü Gürman ile Günün Yemeği

Saat 08.00: Kendine İyi Bak

Saat 09.45: Yeni Gelin

Saat 11.15: Kalp Atışı

Saat 13.45: Öykü Gürman ile Günün Yemeği (Yeni Bölüm)

Saat 15.15: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

Saat 18.45: Show Ana Haber

Saat 20.00: Nasipse Olur (TV'de ilk)

Saat 22.30: Şeref Sözü

Saat 00.45: Nasipse Olur ( Tekrar)

Saat 03.15: Kuzey Yıldızı İle Aşk

29 EKİM PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

Saat 06.00: Oynat Bakalım

Saat 07.15: 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

Saat 08.30: Kırmızı Oda

Saat 11.30: Doğduğun Ev Kaderindir

Saat 13.00: Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

Saat 20.00: MasterChef Türkiye /Yeni Bölüm

Saat 00.15: Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

Saat 02.30: Doya Doya Moda

Saat 04.30: 8X8

Saat 05.15: Bilginiz Olsun

29 EKİM PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

Saat 08.00: Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

Saat 09.00 : Türkan Hanım'ın Konağı

Saat 10.30: Türkan Hanım'ın Konağı

Saat 11.30: Fazlası Zarar

Saat 13.55: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel

Saat 15.15: Acemi Anneler

Saat 17.15 : Seksenler

Saat 19.00: Ana Haber

Saat 20.00: Kalk Gidelim

Saat 23.45: Ya İstiklal Ya Ölüm

Saat 02.40: Seksenler

Saat 03.30: Fazlası Zarar

Saat 05.15 Acemi Anneler