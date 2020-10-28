29 Ekim bugün hangi diziler var? 29 Ekim TV'de ne var?
29 Ekim tarihinde televizyonlarda hangi filmin, dizinin veya programın olduğunu merak edenler araştırmalarda bulunuyor. Peki 29 Ekim bugün hangi diziler var? 29 Ekim TV'de ne var? işte 29 Ekim Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
29 Ekim bugün hangi diziler var? 29 Ekim TV'de ne var? soruları 29 Ekim yayın akışını merak edenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bu kapsamda çok sayıda kanalın yayın akışı araştırılıyor. işte 29 Ekim Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
29 EKİM PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
Saat 07.00: Mesut Yar ile Bugün
Saat 09.00: Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
Saat 13.15: Gerçeğin Peşinde
Saat 16.30: Yeni Bir Ev
Saat 18.45: Star Haber
Saat 20.00: Güvercin
Saat 23.15: Ateş İle Yangın
Saat 03.30: Erkenci Kuş
Saat: 05.30 : Yeni Bir Ev
29 EKİM PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
Saat 08.00: Kahvaltı Haberleri
Saat 10.00: Müge Anlı ile Tatlı Sert
Saat 13.00: ATV Gün Ortası
Saat 14.00: Beni Bırakma
Saat 16.20: Esra Erol'da
Saat 19.00: ATV Ana Haber
Saat 20.00: Bir Zamanlar Çukurova
Saat 00.20: Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
Saat: 01.35 : Kırgın Çiçekler (68.bölüm)
Saat 04.20: Bir Zamanlar Çukurova
29 EKİM PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI
Saat 08.00: İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
Saat 10.45: Çağla ile Yeni Bir Gün
Saat 12.45: Memet Özer İle Muftakta
Saat 14.00: Temizlik Benim İşim
Saat 16.20: Zuhal Topal'la Sofrada
Saat 19.00: Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
Saat 20.00: Mucize Doktor
Saat 00.20: Çocukluk
Saat: 02.45 :Zuhal Topal'la Sofrada
Saat 04.30: Kadın
Saat 06.00: Şevkat Yerimdar
29 EKİM PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
Saat 07.00 Sihirli Annem
Saat 09.00 : Neler Oluyor Hayatta?
Saat 11.00: Zahide Yetiş'le Gelin Görün
Saat 14.00: Gelinim Mutfakta
Saat 16.15: Öyle Bir Geçer Zaman Ki
Saat 18.45: Kanal D Ana Haber
Saat 20.00: Yeni Hayat (Final)
Saat 23.45: Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
Saat 02.00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
Saat 04.45: Gelinim Mutfakta
29 EKİM PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
Saat 06.00: Öykü Gürman ile Günün Yemeği
Saat 08.00: Kendine İyi Bak
Saat 09.45: Yeni Gelin
Saat 11.15: Kalp Atışı
Saat 13.45: Öykü Gürman ile Günün Yemeği (Yeni Bölüm)
Saat 15.15: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
Saat 18.45: Show Ana Haber
Saat 20.00: Nasipse Olur (TV'de ilk)
Saat 22.30: Şeref Sözü
Saat 00.45: Nasipse Olur ( Tekrar)
Saat 03.15: Kuzey Yıldızı İle Aşk
29 EKİM PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
Saat 06.00: Oynat Bakalım
Saat 07.15: 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
Saat 08.30: Kırmızı Oda
Saat 11.30: Doğduğun Ev Kaderindir
Saat 13.00: Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
Saat 20.00: MasterChef Türkiye /Yeni Bölüm
Saat 00.15: Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
Saat 02.30: Doya Doya Moda
Saat 04.30: 8X8
Saat 05.15: Bilginiz Olsun
29 EKİM PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
Saat 08.00: Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
Saat 09.00 : Türkan Hanım'ın Konağı
Saat 10.30: Türkan Hanım'ın Konağı
Saat 11.30: Fazlası Zarar
Saat 13.55: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel
Saat 15.15: Acemi Anneler
Saat 17.15 : Seksenler
Saat 19.00: Ana Haber
Saat 20.00: Kalk Gidelim
Saat 23.45: Ya İstiklal Ya Ölüm
Saat 02.40: Seksenler
Saat 03.30: Fazlası Zarar
Saat 05.15 Acemi Anneler