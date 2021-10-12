29 ekim valilik açık mı, kapalı mı 2021? 29 Ekim 2021 Cuma valilik çalışıyor mu?

29 Ekim Cuma günü valilik açık mı sorusu, son günlerde pek çok vatandaşın gündemindeki önemli maddeler arasında yer alıyor. Peki, 29 Ekim Cuma günü valilik açık mı, kapalı mı 2021? 28 Ekim 2021 Perşembe valilik çalışıyor mu? İşte, konu hakkında bilgiler...

29 EKİM VALİLİK AÇIK MI? 28 EKİM 2021 PERŞEMBE VALİLİK ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim Cuma günü valiliklerin hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuyu araştırmaya başladı.

Valilikler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda hizmet vermemektedir. Arefe gününde ise valilik öğlene kadar açıktır. Bunun dışında 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de valilikler kapalıdır.

28 Ekim Perşembe günü valilik öğlene kadar açık olacak, öğleden sonra ise kapalı olacaktır. 29 Ekim Cuma günü valilik tam gün kapalı olacaktır.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır.





Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.