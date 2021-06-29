29 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsveç-Ukrayna" TRT 1'de TRT 1'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 29 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile güne başlayan kanalda akşam maç heyecanı devam ediyor. 21:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsveç-Ukrayna" TRT 1 ekranlarında oluyor...

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TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 12:45'te Kalk Gidelim ekranlarda olurken hemen ardından Ev Sineması "Koyverdin Gittin Beni" TRT 1 ekranlarına çıkıyor. 21:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İsveç-Ukrayna" TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 29 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı... 29 HAZİRAN 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI 06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 06:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 07:40 Vuslat 11:00 Tozkoparan 12:40 Kalk Gidelim 15:55 Ev Sineması Kuşağı "Tabula Rosa" 18:00 Ana Haber (Canlı) 18:50 Doğrusu Ne? 18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-Almanya" (Canlı) 21:00 Kupa Akşamı (Canlı) 21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsveç-Ukrayna" (Canlı)