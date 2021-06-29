29 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsveç-Ukrayna" TRT 1'de
TRT 1'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 29 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile güne başlayan kanalda akşam maç heyecanı devam ediyor. 21:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsveç-Ukrayna" TRT 1 ekranlarında oluyor...
TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 12:45'te Kalk Gidelim ekranlarda olurken hemen ardından Ev Sineması "Koyverdin Gittin Beni" TRT 1 ekranlarına çıkıyor. 21:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İsveç-Ukrayna" TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 29 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...
29 HAZİRAN 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:40 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:40 Kalk Gidelim
15:55 Ev Sineması Kuşağı "Tabula Rosa"
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-Almanya" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsveç-Ukrayna" (Canlı)