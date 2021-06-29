Elmalı Davası nedir? Çocuk tacizi Elmalı Davası resimler ve tüm detaylarıYılın piştisi! Tuba Ünsal eski eşi Mirgün Cabas ve sevgilisi Zeynep Yüksektepe ile karşılaştı! Görmezden geldilerSağlık çalışanları için geçerli olan ücretsiz kullanım hakları sona eriyor!Canlanan turizm sektöründe hevesler kursakta kaldı! Delta varyantı tedirgin ediyorTuzlaspor transferde bombaları patlattı: Kurtuluş Yurt ve Erhan Kartal resmen açıklandıAlex Teixeira'dan kartal pozu! Beşiktaş'a uçuyorSON DAKİKA! TÜİK açıkladı: Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında yüzde 5.6 arttı!e-Data halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? e-Data Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?Plajdaki tüm gözler onun üzerindeydi! Mustafa Sandal kaslı vücuduyla dikkat çekti!YKS'ye başörtüsü ile giren öğrenciye gözetmenlerden psikolojik şiddet!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 29 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsveç-Ukrayna" TRT 1'de

29 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsveç-Ukrayna" TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 29 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile güne başlayan kanalda akşam maç heyecanı devam ediyor. 21:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsveç-Ukrayna" TRT 1 ekranlarında oluyor...

29 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsveç-Ukrayna" TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 12:45'te Kalk Gidelim ekranlarda olurken hemen ardından Ev Sineması "Koyverdin Gittin Beni" TRT 1 ekranlarına çıkıyor. 21:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İsveç-Ukrayna" TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 29 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...

29 HAZİRAN 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:40 Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:40 Kalk Gidelim

15:55 Ev Sineması Kuşağı "Tabula Rosa"

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-Almanya" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsveç-Ukrayna" (Canlı)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT