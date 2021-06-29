29 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'de bugün ne var? Güne Oynat Bakalım ile başlarken hemen ardından 8'de Sağlık programı yayınlanıyor. 13:15'te sevilen yarışma programı Doya Doya Moda ekranlarda olurken akşam MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm TV8'de izleyici karşısına geçiyor. İşte 29 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışı...

29 HAZİRAN 2021 SALI TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panaroma

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm