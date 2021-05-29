29 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 TV8'de Ekranların en sevilen kanallarından olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Oynat Bakalım ile güne başlayan TV8'de akşam ise her bölümü heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021 ekranlarda olacak. İşte 29 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı

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TV8 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de sizler için 29 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 yayın akışına haberimizde yer verdik. Sabah Oynat Bakalım ile güne başlayan TV8 kanalında hemen ardından 8'de Sağlık yayınlanacak. Akşam ise nefesleri kesen yarışma Survivor 2021 TV8 ekranlarında olacak... 29 MAYIS 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI 07:00 Oynat Bakalım 07:45 8'de Sağlık 08:30 Çook Yaşa 09:45 Mutfakta Türev Var 10:30 Süper 1 Takım 10:45 Survivor Panorama 13:15 Doğduğun Ev Kaderindir 15:45 Kırmızı Oda 20:00 Survivor 2021 tv8tv8 yayın akışı