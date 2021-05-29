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29 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 TV8'de

Ekranların en sevilen kanallarından olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Oynat Bakalım ile güne başlayan TV8'de akşam ise her bölümü heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021 ekranlarda olacak. İşte 29 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı

29 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 TV8'de

TV8 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de sizler için 29 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 yayın akışına haberimizde yer verdik. Sabah Oynat Bakalım ile güne başlayan TV8 kanalında hemen ardından 8'de Sağlık yayınlanacak. Akşam ise nefesleri kesen yarışma Survivor 2021 TV8 ekranlarında olacak...

29 MAYIS 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Oynat Bakalım

07:45 8'de Sağlık

08:30 Çook Yaşa

09:45 Mutfakta Türev Var

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama 

13:15 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021 

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