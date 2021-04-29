29 Nisan 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı|Camdaki Kız yeni bölümüyle Kanal D'de
Kanal D'nin 29 Nisan 2021 Perşembe yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" yer alırken, akşam saatlerinde ise "Camdaki Kız" izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 29 Nisan 2021 Perşembe akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelirken, hemen ardından ise "Arda'nın Ramazan Mutfağı" yayınlanacak. Akşam ise "Camdaki Kız" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 29 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı...
KANAL D 29 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ
Sedat’ın özel dairesinde gördüklerine bir anlam veremeyen Nalan, yaşadıklarını kimseyle paylaşamaz. Bir şeylerin ters gittiğini hisseden Feride çıldırır ve Nalan’ın üzerindeki baskıyı artırır. Nalan’ın, gizli dairesini birine anlatacağı konusunda endişelenen Sedat, Cana’yla buluşur. Cana, Nalan’la konuşup durumu düzeltmesini tembihler. Ancak bu buluşmada bir magazincinin çektiği fotoğraflar, Sedat’a pahalıya mal olacaktır.
Sedat, Nalan’la konuşup, özel dairede gördüklerinin kendisine ait olmadığını anlatır. Nalan, Sedat’a yeniden güven duyar, sevdiği adamla evleneceği için mutludur. Yaklaşan felaketten habersiz olan Sedat, bu sorunu da çözdüğü için rahatlar.
Ancak hiçbir sır sonsuza kadar gizli kalmaz. Fotoğraflar, Koroğlu malikanesinde bomba etkisi yaratır. Selen, Nalan ve ailesi görmeden, fotoğrafların basılmasını engellemeyi başarabilecek midir?