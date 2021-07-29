Resmi Gazete'de bugün (29.07.2021) | 29 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararları29 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!Biontech aşısı olanlar dikkat! Uğur Şahin müjdeli haber verdiSon dakika | ABD Alaska'da 8,2'lik deprem! Yer yerinden oynadı, tsunami uyarısı yapıldıBaşarılı oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'dan çarpıcı açıklamalar! Gençlik yıllarında çektiği sıkıntılar, duyanları şaşırttı!29 Temmuz 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Vincent'tan Sevgilerle TRT 2'de29 Temmuz 2021 Perşembe TV8 yayın akışı |Heyecan dorukta! MasterChef 2021 yeni bölümü ile TV8'deİstanbul, İzmir, Ankara 29 Temmuz 2021 su kesintisi! Sular ne zaman gelecek 29 Temmuz Perşembe29 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu | Ayçiçek yağı, Filiz çay ve Yoğurtta kaçırılmayacak indirimler!Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları 29 Temmuz 2021
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 29 Temmuz 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Vincent'tan Sevgilerle TRT 2'de

29 Temmuz 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Vincent'tan Sevgilerle TRT 2'de

Farklı film ve programlarla izleyicilere yoğun bir akış sunan TRT 2'de ekrana gelecek yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Sinema Dünyası ile güne başlayan kanal, saat 09:30'da Mim ile izleyici karşısında olacak. Akşam ise saat 20:00'de Yabancı Sinema: Vincent'tan Sevgilerle ekranlara gelecek. 29 Temmuz 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışını sizler için derledik...

29 Temmuz 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Vincent'tan Sevgilerle TRT 2'de

İzleyiciler tarafından merak edilen 29 Temmuz 2021 TRT 2 yayın akışını sizler için derledik... Saat 06:00'da Sinema Dünyası ile gün başlıyor. 13:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence izleyici ile buluşurken akşam kuşağında ise yabancı sinema Vincent'tan Sevgilerle saat 20:00'de TRT2'de...

29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Evliya Çelebi

05:30 Bir Zamanlar

06:00 Sinema Dünyası

06:30 Hayat Sanat

07:00 Bizim Edebiyatımız

07:30 Murat Boncuk'la Atölye

08:00 Eskici

08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

09:30 Mim

10:30 Hollanda Kraliyet Orkestrası: 4 Mevsim - Vivaldi ve Piazzolla (RCO: The Four Seasons - Vivaldi & Piazzolla)

11:45 Fotoğraflar

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

14:30 Koleksiyoner

15:00 Anadolu Arkeolojisi

15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

16:00 Edebiyat Söyleşileri

17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

18:00 Hayat Sanat

18:30 İzler Suretler

18:45 Sinema +

19:30 2CELLOS SYDNEY LIVE

21:00 Yabancı Sinema: Vincent'tan Sevgilerle (Loving Vincent)

22:30 Felsefe Söyleşileri

23:30 Anjelika Akbar İle Sesler

00:00 2CELLOS SYDNEY LIVE 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT