29 Temmuz 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Vincent'tan Sevgilerle TRT 2'de
Farklı film ve programlarla izleyicilere yoğun bir akış sunan TRT 2'de ekrana gelecek yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Sinema Dünyası ile güne başlayan kanal, saat 09:30'da Mim ile izleyici karşısında olacak. Akşam ise saat 20:00'de Yabancı Sinema: Vincent'tan Sevgilerle ekranlara gelecek. 29 Temmuz 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışını sizler için derledik...
İzleyiciler tarafından merak edilen 29 Temmuz 2021 TRT 2 yayın akışını sizler için derledik... Saat 06:00'da Sinema Dünyası ile gün başlıyor. 13:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence izleyici ile buluşurken akşam kuşağında ise yabancı sinema Vincent'tan Sevgilerle saat 20:00'de TRT2'de...
29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:00 Evliya Çelebi
05:30 Bir Zamanlar
06:00 Sinema Dünyası
06:30 Hayat Sanat
07:00 Bizim Edebiyatımız
07:30 Murat Boncuk'la Atölye
08:00 Eskici
08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
09:30 Mim
10:30 Hollanda Kraliyet Orkestrası: 4 Mevsim - Vivaldi ve Piazzolla (RCO: The Four Seasons - Vivaldi & Piazzolla)
11:45 Fotoğraflar
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
14:30 Koleksiyoner
15:00 Anadolu Arkeolojisi
15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
16:00 Edebiyat Söyleşileri
17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
18:00 Hayat Sanat
18:30 İzler Suretler
18:45 Sinema +
19:30 2CELLOS SYDNEY LIVE
21:00 Yabancı Sinema: Vincent'tan Sevgilerle (Loving Vincent)
22:30 Felsefe Söyleşileri
23:30 Anjelika Akbar İle Sesler
00:00 2CELLOS SYDNEY LIVE