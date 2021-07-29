29 Temmuz 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Vincent'tan Sevgilerle TRT 2'de Farklı film ve programlarla izleyicilere yoğun bir akış sunan TRT 2'de ekrana gelecek yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Sinema Dünyası ile güne başlayan kanal, saat 09:30'da Mim ile izleyici karşısında olacak. Akşam ise saat 20:00'de Yabancı Sinema: Vincent'tan Sevgilerle ekranlara gelecek. 29 Temmuz 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışını sizler için derledik...

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İzleyiciler tarafından merak edilen 29 Temmuz 2021 TRT 2 yayın akışını sizler için derledik... Saat 06:00'da Sinema Dünyası ile gün başlıyor. 13:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence izleyici ile buluşurken akşam kuşağında ise yabancı sinema Vincent'tan Sevgilerle saat 20:00'de TRT2'de... 29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:00 Evliya Çelebi 05:30 Bir Zamanlar 06:00 Sinema Dünyası 06:30 Hayat Sanat 07:00 Bizim Edebiyatımız 07:30 Murat Boncuk'la Atölye 08:00 Eskici 08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 09:30 Mim 10:30 Hollanda Kraliyet Orkestrası: 4 Mevsim - Vivaldi ve Piazzolla (RCO: The Four Seasons - Vivaldi & Piazzolla) 11:45 Fotoğraflar 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 14:30 Koleksiyoner 15:00 Anadolu Arkeolojisi 15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 16:00 Edebiyat Söyleşileri 17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 18:00 Hayat Sanat 18:30 İzler Suretler 18:45 Sinema + 19:30 2CELLOS SYDNEY LIVE 21:00 Yabancı Sinema: Vincent'tan Sevgilerle (Loving Vincent) 22:30 Felsefe Söyleşileri 23:30 Anjelika Akbar İle Sesler 00:00 2CELLOS SYDNEY LIVE trt2yayın akışıyayınakış