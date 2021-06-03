3 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de
Ekranların sevilen kanalları arasında olan ATV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla yayına devam ediyor. Akşam ise merakla izlenen dizi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de. İşte 3 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı...
ATV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 3 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışını derledik. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan ATV 16.20'de sevilen program Esra Erol'da ile yayına devam ediyor. Akşam ise Bir Zamanlar Çukurova ATV izleyicisiyle buluşuyor...
3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Bir Zamanlar Çukurova