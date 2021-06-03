SON DAKİKA |Bitlis'ten acı haber! 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandıBorç yapılandırması hangi borçları kapsıyor? Son başvuru tarihi ne zaman?Savaşçı final mi yapıyor? Savaşçı dizisi bitiyor mu?3 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de3 Haziran 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı | Mucize Doktor FOX TV'de3 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı | Camdaki Kız Kanal D'deSon dakika | Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Okulları Eylül ayında açmayı planlıyoruz3 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Bir Zamanlar Kıbrıs TRT 1'deSon dakika | Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal görevini bıraktıÇay içme meselesi yüzünden arkadaşını bıçakladı!
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 3 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de

3 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de

Ekranların sevilen kanalları arasında olan ATV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla yayına devam ediyor. Akşam ise merakla izlenen dizi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de. İşte 3 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı...

3 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de

ATV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 3 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışını derledik. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan ATV 16.20'de sevilen program Esra Erol'da ile yayına devam ediyor. Akşam ise Bir Zamanlar Çukurova ATV izleyicisiyle buluşuyor...

3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT