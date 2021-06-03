3 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de

ATV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 3 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışını derledik. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan ATV 16.20'de sevilen program Esra Erol'da ile yayına devam ediyor. Akşam ise Bir Zamanlar Çukurova ATV izleyicisiyle buluşuyor...

3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Bir Zamanlar Çukurova