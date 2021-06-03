3 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Yol Arkadaşım Show TV'de

Show TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde yayın akışına yer verdik. Güne sevilen dizilerden olan Alev Alev ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın tekrar bölümleriyle başlayan Show TV akşam ise İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrollerini canlandırdığı Yol Arkadaşım filmi izleyici karşısına geçiyor. İşte 3 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışı...

3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Alev Alev

10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Yol Arkadaşım

22.30 Zaman Makinesi 1973