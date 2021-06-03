3 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Yol Arkadaşım Show TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Alev Alev dizisinin tekrar bölümleriyle güne başlayan kanalda 15.15'te heyecanla izlenen program Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yer alıyor. Akşam ise Yol Arkadaşım filmi Show TV ekranlarında oluyor. İşte 3 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışı...
Show TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde yayın akışına yer verdik. Güne sevilen dizilerden olan Alev Alev ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın tekrar bölümleriyle başlayan Show TV akşam ise İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrollerini canlandırdığı Yol Arkadaşım filmi izleyici karşısına geçiyor. İşte 3 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışı...
3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Alev Alev
10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Yol Arkadaşım
22.30 Zaman Makinesi 1973