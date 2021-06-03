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  3. 3 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Bir Zamanlar Kıbrıs TRT 1'de

3 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Bir Zamanlar Kıbrıs TRT 1'de

3 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 09.00'da Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı TRT 1 ekranlarında olurken akşam ise her bölümü sevilerek izlenen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi izleyici karşısına çıkıyor...

3 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Bir Zamanlar Kıbrıs TRT 1'de

TRT 1'de bugün hangi dizi ve programlar var? sorusuna yanıt arayanlar için 3 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışına haberimizde yer verdik. Güne Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla başlayan TRT1 yayına hemen ardından Türkan Hanım'ın Konağı ile devam ediyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi  Bir Zamanlar Kıbrıs TRT 1 ekranlarında oluyor...

3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.50 Vuslat

09.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10.15 Türkan Hanım'ın Konağı

12.00 Kalk Gidelim

14.00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

17.00 Anneler

19.00 Ana Haber

20.00 Bir Zamanlar Kıbrıs

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