3 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Bir Zamanlar Kıbrıs TRT 1'de
3 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 09.00'da Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı TRT 1 ekranlarında olurken akşam ise her bölümü sevilerek izlenen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi izleyici karşısına çıkıyor...
TRT 1'de bugün hangi dizi ve programlar var? sorusuna yanıt arayanlar için 3 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışına haberimizde yer verdik. Güne Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla başlayan TRT1 yayına hemen ardından Türkan Hanım'ın Konağı ile devam ediyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Bir Zamanlar Kıbrıs TRT 1 ekranlarında oluyor...
3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.50 Vuslat
09.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10.15 Türkan Hanım'ın Konağı
12.00 Kalk Gidelim
14.00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17.00 Anneler
19.00 Ana Haber
20.00 Bir Zamanlar Kıbrıs