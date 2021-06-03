3 Haziran 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | Survivor 2021 TV8'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'in yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Oynat Bakalın ile başlayan TV8'de akşam ise nefesleri kesen yarışma programı Survivor 2021 izleyici karşısına geçiyor. İşte 3 Haziran 2021 Perşembe TV8 yayın akışı...
TV8' de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 06.30'da Oynat Bakalım ile başlayan kanal 10.45'te Survivor Panaroma ile deevam ediyor. Akşam ise her bölümü heyecanla izlenen yarışma programı Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8 ekranlarında oluyor. 3 Haziran 2021 Perşembe TV8 yayın akışı...
3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Oynat Bakalım
07.15 8’de Sağlık
08.30 Kırmızı Oda
10.45 Survivor Panaroma
13.15 Doya Doya Moda
17.15 Survivor Panaroma
20.00 Survivor 2021