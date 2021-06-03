3 Haziran 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | Survivor 2021 TV8'de

TV8' de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 06.30'da Oynat Bakalım ile başlayan kanal 10.45'te Survivor Panaroma ile deevam ediyor. Akşam ise her bölümü heyecanla izlenen yarışma programı Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8 ekranlarında oluyor. 3 Haziran 2021 Perşembe TV8 yayın akışı...

3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Kırmızı Oda

10.45 Survivor Panaroma

13.15 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panaroma

20.00 Survivor 2021