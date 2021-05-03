3 Mayıs 2021 Pazartesi ATV Yayın Akışı |Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de

ATV 3 Mayıs 2021 Pazartesi Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, hemen ardından "Esra Erol'da" yayınlanacak. Akşam ise "Maraşlı" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 3 Mayıs 2021 Pazartesi Yayın Akışı...

ATV 3 MAYIS 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:35 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:25 Maraşlı

MARAŞLI SON BÖLÜM ÖZETİ

Polis sirenlerini duyan Necati, kendisini de kasıtlı olarak yaralar ve saldırıya uğramış gibi davranır. Ağır yaralanan Maraşlı hastaneye kaldırılır. Maraşlı, ölüm ve yaşam arasında savaş verecektir.

Mahur ve ailesi gözaltına alınır. Türellerin evi ve Mahur'un stüdyosu polisler tarafından didik didik aranır. Tüm Türkiye bu haberle çalkalanır. Mahur, Firuzan ve Dilşat serbest kalırken Aziz ile İlhan cezaevine gönderilir. Baba oğul hapishanede zor zamanlar geçirir. İlhan'a ise pusu kurulur. İlhan hayatını kurtarmayı başarabilecek midir?

Mahur, Maraşlı'nın komada olduğunu öğrenir ve soluğu hastanede alır. Maraşlı'nın başında beklemeye başlar. Necati ve Savaş yıllardır hayalini kurdukları babalarına sürülen lekenin intikamını aldıklarını düşünürler. Geriye, istihbarat için çalıştığından emin oldukları Maraşlı'nın ölümü kalmıştır. İki kardeş Maraşlı'nın ölüm emrini verir. Bu kez Mahur, Maraşlı'nın hayatını kurtarabilecek midir?