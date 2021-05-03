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  3. 3 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı|Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de

3 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı|Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'nin 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" yer alırken, akşam saatlerinde ise "Şarkılar Bizi Söyler" izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D yayın akışı...

3 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı|Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 3 Mayıs 2021 Pazartesi akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelirken, hemen ardından ise "Arda'nın Ramazan Mutfağı" yayınlanacak. Akşam ise "Şarkılar Bizi Söyler" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı...

3 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı|Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 3 MAYIS 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16 :45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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