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  3. 3 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümüyle Show'da

3 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümüyle Show'da

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Show TV 3 Mayıs 2021 Pazartesi gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" yer alırken akşam ise "Çukur" yayınlanacak.

3 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümüyle Show'da

3 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise "Çukur" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı...

3 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümüyle Show'da

SHOW TV 3 MAYIS 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:30 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çukur

3 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümüyle Show'da

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Emmi ile yaşadığı gerilimden sonra Amca Cumali Koçovalı, maskeli adama Emmi'nin ölüm emrini verdi. Amca'nın emriyle harekete geçen maskeli, önce Emmi'nin Amca hakkındaki gerçekleri yazdığı mektubu buldu, ardından ise Aliço'nun mekanında Emmi'ye saldırdı. Aliço ve Metin güçlükle maskelinin Emmi'yi götürmesini engelledi.

Ancak finalde Emmi'nin sonunu hazırlayan Amca, onu tuzağa çekti. Emmi'nin ölmeden önce söylediği sözler, Çukur'da başlayacak büyük savaşın sinyallerini verirken, Amca silahını ateşleyerek kendi elleriyle Emmi'nin sonunu getirdi. Her yerde Emmi'yi arayan Yamaç ise onu son nefesini verirken buldu. Yamaç'ın kollarında ölen Emmi'nin vedası izleyicileri de derinden etkiledi.

KAYNAK: SHOW TV

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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