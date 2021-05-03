3 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümüyle Show'da

3 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise "Çukur" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı...

SHOW TV 3 MAYIS 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:30 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Emmi ile yaşadığı gerilimden sonra Amca Cumali Koçovalı, maskeli adama Emmi'nin ölüm emrini verdi. Amca'nın emriyle harekete geçen maskeli, önce Emmi'nin Amca hakkındaki gerçekleri yazdığı mektubu buldu, ardından ise Aliço'nun mekanında Emmi'ye saldırdı. Aliço ve Metin güçlükle maskelinin Emmi'yi götürmesini engelledi.

Ancak finalde Emmi'nin sonunu hazırlayan Amca, onu tuzağa çekti. Emmi'nin ölmeden önce söylediği sözler, Çukur'da başlayacak büyük savaşın sinyallerini verirken, Amca silahını ateşleyerek kendi elleriyle Emmi'nin sonunu getirdi. Her yerde Emmi'yi arayan Yamaç ise onu son nefesini verirken buldu. Yamaç'ın kollarında ölen Emmi'nin vedası izleyicileri de derinden etkiledi.

KAYNAK: SHOW TV