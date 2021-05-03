3 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV Yayın Akışı|Kağıt Ev yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Kağıt Ev" adlı program yeni bölümü ve renkli konukları ile izleyicisi ile buluşacak... İşte 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı...

STAR TV 3 MAYIS 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bekir Köse ile İftara Doğru

17:15 Güzel Köylü

18.40 Star Haber

20:00 Kağıt Ev

KAĞIT EV SON BÖLÜM ÖZETİ

Kızlarının korkunç cinayetiyle büyük bir kabusun içine düşen Cihan ve Aylin Fırtına, evlatlarının suçunu örtbas etmeye çalışırken çok daha büyük çıkmaza düşerler. Her yalan yeni yalanları, her hata yeni hataları doğurur.

Kocasının emektar yardımcılarının kızı İnci’yle ilişkisi olduğunu düşünen Aylin ve ailesini, bu uçurumdan kurtarmaya çalışan Cihan arasında evliliklerinin en büyük gerilimi yaşanır. Onların kale gibi gördükleri yuvaları, güvensizlikle çatırdamaya başlamıştır. Cihan'ın gerçek kaçamağı Azra İnce ile ilişkisi ise ayağına dolanır ve onu iyice zor durumda bırakır. İnci’nin annesi, kocasıyla kavga edip evi terk eder ve Fırtına ailesinin yanında yaşamaya başlar. Bu durum Aylin ve Cihan için çok daha büyük tehlike oluşturmaktadır. Hele de pervasızlığıyla sağı solu belli olmayan Cemre’nin ürkütücü tavrıyla.

Büyük bir tedirginlikle kızını korumaya çalışan Aylin’in geçmişinden gelen sırrı, cinayetin sebebi üzerine soru işaretine neden olur. Evdeki fırtınadan habersiz, sevgilisi için endişelenen Mert ise İnci’yle sevgili olduklarını annesine söyler. Aylin’in tepkisi çok büyük olur. Yoksa Cihan, oğlunun sevgilisiyle mi aşk yaşıyordur?

KAYNAK: STAR TV