3 Mayıs 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı |Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT 1'de

3 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Kuşlarla Yolculuk" adlı dizi yer alırken, hemen ardından "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Uyanış Büyük Selçuklu" yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 3 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

TRT1 3 MAYIS 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış Büyük Selçuklu

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Sencer ile Tapar, kılık değiştirmiş ve Şelemzar’a girmeyi başarmıştı. Surların içinde operasyona devam edip Şelemzar’ın kapısını Melikşah’ın ordusuna açmayı başarmıştı. Fakat görünürde ne Melikşah ne de ordusu gelmişti Şelemzar önlerine! Sencer, Tapar ve Alplar o an ölümcül bir cenderenin içine sürüklendiklerini fark etmişler ve etrafları Batıni fedailerince kuşatılmıştı. Sencer, Tapar ve Alplar bu ölüm çıkmazından nasıl kurtulacaklardır?

Sır açılmış; bu giz Selçuklu hanedanına ayan olmuştu! Bunun üzerine Turanşah intikam aramaya Isfahan’a gelmişti. Zira babası Kavurd’un ölümünü bu sırra bağlamakta ve babasının ölümünde baş failin Nizamülmülk olduğunu düşünmekteydi. Bu yüzden Sencer ile Tapar’ın operasyonunun başarıya ulaşabilmesi için süratle Şelemzar’a hareket eden Melikşah’ın önünü Turanşah kesmişti! Turanşah, Nizamülmülk’ü Melikşah’ın önüne getirmiş ve Nizamülmülk’ü öldürmekle tehdit etmişti. Turanşah, Nizamülmülk’ü öldürmeyi başarabilecek midir? Melikşah’a açıkça meydan okuyan Turanşah, Melikşah’ın gazabından kurtulabilecek midir?

Öte yandan Turanşah, Melikşah ile baş edebilmek için Tekiş ile ittifaka soyunacaktır. Turanşah ve Tekiş’in ittifakı nelere gebe olacaktır?

Tüm bu kötü gidişata rağmen Melikşah, Şelemzar’ı Hasan Sabbah’ın elinden almayı başarabilecek midir?

Zübeyde’nin başhatunluk makamından alınmaması üzerine haksızlığa uğradığını düşünen ve bunu Melikşah’a açık açık dile getirmekten çekinmeyen Terken, Zübeyde’ye karşı bir oyun kuracak mıdır? Başulu ile Sencer’in hanedanda yer almasının kendisine karşı bir tehlike barındırdığını düşünmesi onu nasıl davranmaya itecektir?

KAYNAK: TRT 1