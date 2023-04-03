3 Nisan 2023 Pazartesi Serbest piyasalarda son durum! Altın ve dolarda yukarı yönde hareketlilik devam ediyor mu?

Milyonlarca yatırımcının gözü kulağı serbest piyasalardaki son durumda. Seçimlerin yaklaşması ve enflasyonun açıklanmasıyla piyasalardaki dalgalanmalar yukarı yönde hareket etmeye devam ediyor. İşte 3 Nisan 2023 Pazartesi Altın, Euro ve Dolarda yaşanan son durum...

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3 Nisan 2023 Pazartesi Serbest piyasalarda son durum! Altın ve dolarda yukarı yönde hareketlilik devam ediyor mu?

Milyonlarca vatandaşın yatırım aracı olan altın, Euro ve Dolar'da son günlerde büyük hareketlilikler yaşanarak yukarı yönde hareket etmeye devam ediyor. Seçimlerin yaklaşması ve depremden sonra yaşanan gelişmeler ve açıklanması beklenen Enflasyon fiyatlı sonrasında işte 3 Nisan 2023 Pazartesi günü Altın, Euro ve Dolar fiyatlarını sizler için araştırdık.

3 Nisan 2023 Pazartesi Serbest piyasalarda son durum! Altın ve dolarda yukarı yönde hareketlilik devam ediyor mu?

SERBEST PİYASA

İstanbul serbest piyasada dolar 19,1960 liradan,

Euro 20,7220 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada dolar 19,1940 liradan alınırken, 19,1960 liradan satılıyor. 20,7200 liradan alınan Euro'nun ise satış fiyatı 20,7220 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 19,1860 lira, avronun satış fiyatı da 20,8910 lira olmuştu.

3 Nisan 2023 Pazartesi Serbest piyasalarda son durum! Altın ve dolarda yukarı yönde hareketlilik devam ediyor mu?

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Gram altın hafta başında 1.205,71 TL'den işlem görüyor,

Çeyrek altın ise 2 bin 16 TL,

Yarım altın 4 bin 033 TL

Tam altın 8.035,00

Cumhuriyet altını ise 8.330,00 liradan satılıyor.

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