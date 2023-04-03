Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Yıllık enflasyon yüzde 50.1 oldu. TÜFE'de Mart ayı enflasyonu 2.29 olarak gerçekleşti. 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,20 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışı en az olan ana grup ise %17,27 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bir önceki yılın aynı ayında artışı en yüksek olduğu ana grup ise %70,73 ile lokanta ve oteller oldu.

EĞİTİM VE GİYİM HARCAMALARI

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en az artış %-1,92 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Haberin Devamı

Buna karşılık, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek %6,30 ile eğitim oldu.

DÜŞÜŞLER VE ARTIŞLAR YAŞANDI

2023 yılı Mart ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan , 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.