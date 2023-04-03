Üniversite öğrencileri için yüz yüze eğitim bugün başladı!

17 Şubat günü deprem nedeniyle üniversitelerin eğitime ara verilmesinden sonra YÖK Başkanı Erol Özvar 3 Nisan günü üniversitelerin açılacağını söylemişti. 3 Nisan Pazartesi günü itibariyle hibrit olarak öğrenciler eğitimlerine devam edebilecek.

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Üniversite öğrencileri için yüz yüze eğitim bugün başladı!

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinden sonra 17 Şubat günü deprem bölgesinde yaşayan öğrenciler için okullar tatil edilirken üniversiteler de tatil edilmişti. Yurtlara doğan ihtiyaç nedeniyle de ülke genelinde üniversite eğitimine arar verilmiş ve online eğitime geçiş yapmışlardı.

Üniversite öğrencileri için yüz yüze eğitim bugün başladı!

HİBRİT SİSTEME GEÇİLDİ

Pandemi döneminde de uygulanan hibrit sistemi üniversitelerde uygulanmaya devam edecek. Okula gidebilmenin yanı sıra öğrenciler online olarak dersler katılabilecek ve herhangi bir derse katılım zorunluluğu olmayacak.

YÖK BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

YÖK Başkanı Erol Özver' ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama sonrası üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayabileceklerine ilişkin, "3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere, Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine, yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilecek." ifade etmişti.

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