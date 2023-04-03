Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."

TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'i önemli açıklamalarda bulundu. Nebati: "Üretim ve istihdam kaybına yol açmaksızın kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edecek, enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz." dedi.

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Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜK Mart ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Nebati, 2022 yılını, üst üste gelen ve çok boyutlu küresel krizlerin gölgesinde, maalesef yüksek enflasyon baskısıyla geçirdiklerini vurguladı.

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."

"ENFLASYONU TEDRİCİ VE KALICI BİR ŞEKİLDE İNDİRECEĞİZ"

Bakan Nebati, enflasyon açıklamasından sonra, enflasyonla mücadeleden hiçbir şekilde taviz vermediklerini bir sorunu çözerken farklı sorunlara yol açmadan ilerlemeye özen gösterdiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Enflasyon düşsün de işsizlik artarsa artsın, yatırım ve üretim gücümüz zayıflasa da olur gibi bir kolaycılığa düşmeden, bütüncül ve vatandaşımızın menfaatine odaklı bir süreç yönetiyoruz. Nitekim, küresel ekonomide birçok olumsuzluğun yaşandığı 2022 yılı ekim ayında yüzde 85'lere kadar yükselen enflasyon, attığımız isabetli adımların etkisiyle düşüşe geçmiş, Mart 2023 itibarıyla yüzde 50,5 seviyesine kadar gerilemiştir. Ancak asıl önemlisi, Türkiye, enflasyonda bu düşüşü kaydederken, yatırımda, istihdamda ve üretimde kayıplar yaşamamış, tam aksine, bu süreçte Cumhuriyet tarihimizin istihdam ve ihracat rekorları eş zamanlı olarak kırılmıştır. Ekonomimiz, dinamik yapısını, üretim artışlarını ve büyüme trendini enflasyonla mücadeleye kurban etmemiştir. Bizler, asla kolaycılığa kaçmadan yüzeysel çözüm önerilerine kulak asmıyor, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini bütüncül bir anlayışla gözeterek ilerliyoruz. Üretim ve istihdam kaybına yol açmaksızın kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edecek, enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."

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