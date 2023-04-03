AFAD Duyurdu! 6 il daha deprem bölgesi ilan edildi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından 11 il deprem bölgesi ilan edilmişti. AFAD ise bugün yaptığı açıklamada Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde, Batman'da "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kabul edildi.

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AFAD Duyurdu! 6 il daha deprem bölgesi ilan edildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da hasar gören binaların bulunduğu yerleşim yerlerinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kabul edildiğini bildirdi.

AFAD Duyurdu! 6 il daha deprem bölgesi ilan edildi!

"Genel Hayata Etkili Afet Bölgeleri"

Depremlerin 11 il dışındaki bazı illeri de etkilediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hasar tespit çalışmaları neticesinde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edildi. Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet​​​​​​​ Bölge kabul edildi."

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