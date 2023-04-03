NATO'nun 31.üyesi Finlandiya'nın bayrağı yarın göndere çekilecek!

NATO'nun 31'inci üyesi Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün katılımıyla ülke bayrağı göndere çekilecek.

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NATO'nun 31.üyesi Finlandiya'nın bayrağı yarın göndere çekilecek!

Finlandiya'nın NATO 'ya tam üye olması için gerekli resmi prosedürün, NATO'nun 74'üncü kuruluş yıl dönümü olan, aynı zamanda NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının da yapılacağı 4 Nisan'da gerçekleştirilecek. NATO üyesi 30 ülke, Finlandiya'nın ittifaka katılım protokollerini kendi iç süreçlerini yürüterek onayladı.

NATO'nun 31.üyesi Finlandiya'nın bayrağı yarın göndere çekilecek!

TÜRKİYE BELGELERİ YARIN TESLİM EDECEK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in verdiği bilgiye göre, katılım protokolünü son onaylayan ülke Türkiye de yarın belgeyi Washington Anlaşması'nı saklayan ülke olan ABD'ye NATO karargahında teslim edecek.

Ardından ise Stoltenberg, Finlandiya'ya bildirim yapacak. Finlandiya da kendi katılım belgelerini teslim edecek ve resmen NATO'nun 31'inci üyesi olarak ilan edilecek.

FİNLANDİYA BAYRAĞI NATO'DA

Finlandiya'nın üyeliği dolayısıyla NATO karargahında yarın Brüksel saatiyle 15.30'da tören düzenlenecek. Törende, Finlandiya bayrağı, NATO karargahının girişinde bulunan müttefik ülke bayrakları arasında yerini alacak. Böylece Finlandiya, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapılacağı gün ittifaka 31'inci üye olarak katılmış olacak ve NATO 'nun tüm askeri, sivil yapılarında yerini alacak.

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