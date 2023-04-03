Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi! Savunma sanayi alanında iş birliği vurgulandı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Selçuk Bayraktar ile görüştü. İlham Aliyev ile savunma sanayi konusunda görüş alışverişi yapılırken Bayraktar, Kızılelma maketi hediye etti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi! Savunma sanayi alanında iş birliği vurgulandı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar arasında bir görüşme gerçekleştiği kaydedildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev’e ileten Bayraktar, deprem felaketinin ardından sağlanan yardımlardan dolayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Aliyev’e teşekkürlerini bir kez daha ifade etti.


ERMENİ İŞGALİNDE BAYRAKTAR CİHAZLARI KULLANILDI

Cumhurbaşkanı Aliyev, Bayraktar'a teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlarını iletmesini istedi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmeyi ve Erdoğan'ın Azerbaycan'a yaptığı ziyaretleri memnuniyetle hatırlatan Aliyev, Erdoğan'ın işgalden kurtarılmış topraklara yaptığı ziyaretlerin özel bir önem taşıdığını kaydetti. Türk savunma sanayisinde son yıllarda büyük başarılara imza atıldığını belirten Aliyev, bu hususta Baykar şirketinin faaliyetlerinin önemini vurguladı. Aliyev ayrıca, Baykar ürünlerinin Vatan Muharebesi (İkinci Karabağ Savaşı) sırasında Ermeni işgalcilerin askeri teçhizatının imhasında oynadığı role bir kez daha dikkat çekti.

"KIZILELMA MAKETİ" HEDİYE ETTİ

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askeri ve savunma sanayi alanlarında da başarıyla geliştiğinin altı çizilerek, iş birliği kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bayraktar, görüşme sonrasında Aliyev’e, "Kızılelma maketi" ile "Bayraktar Akıncı poları" hediye etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi! Savunma sanayi alanında iş birliği vurgulandı!

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