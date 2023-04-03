Malatya'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi!

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Malatya'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi!

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre deprem saat 13.52 sıralarında merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde derinliği 11.13 km olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık büyük depremler sonrası uzmanlar artçı sarsıntıların devam edeceğini belirtmişti.

SON DEPREMLERİ NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

Son depremlerden haberdar olmak için ise Kandilli Rasathanesi Son Depremler linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

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Detaylar geliyor...

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