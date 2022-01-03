3 Ocak 2022 Pazartesi Star TV yayın akışı | Kocan Kadar Konuş TV'de ilk kez Star TV'de Star Tv'de bugün hangi diziler var? Mesut Yar ile Bugün programı ile güne başlayan kanalda akşam Kocan Kadar Konuş izleyici karşısına çıkıyor. İşte 3 Ocak 2022 Pazartesi Star TV yayın akışı...

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Star Tv'de bugün hangi diziler var? Mesut Yar ile Bugün programıyla yayın akışını başlatan kanal, akşam saatler 20.00'ı gösterdiğinde Kocan Kadar Konuş ekranlara geliyor. İşte, 3 Ocak 2022 Pazartesi Star TV yayın akışı... 3 OCAK 2022 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Kaderimin Oyunu 12.30 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Söz 18:30 Star Haber 20:00 Kocan Kadar Konuş ?Yılbaşının kutlanmasını uygun buluyor musunuz?

?Şıkların dışında yorum yaparak da düşüncelerinizi yazabilirsiniz.#mutluyıllar #31Aralık #yeniyıl — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) December 31, 2021 star tvyayın akışı