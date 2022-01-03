3 Ocak 2022 Pazartesi Star TV yayın akışı | Kocan Kadar Konuş TV'de ilk kez Star TV'de
Star Tv'de bugün hangi diziler var? Mesut Yar ile Bugün programı ile güne başlayan kanalda akşam Kocan Kadar Konuş izleyici karşısına çıkıyor. İşte 3 Ocak 2022 Pazartesi Star TV yayın akışı...
Star Tv'de bugün hangi diziler var? Mesut Yar ile Bugün programıyla yayın akışını başlatan kanal, akşam saatler 20.00'ı gösterdiğinde Kocan Kadar Konuş ekranlara geliyor. İşte, 3 Ocak 2022 Pazartesi Star TV yayın akışı...
3 OCAK 2022 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Kaderimin Oyunu
12.30 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş