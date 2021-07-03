3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Müzelerin Yıldızları saat 9.15'te ekranlarda olurken akşam usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın sunduğu Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...
TRT 2 yayın akışı merakla aratılıyor. 13:00'da Hayat Sanat TRT 2 ekranlarında olurken saat 16:30'ta Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 seyircisiyle buluşuyor. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...
3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:15 Ahenk
05:30 Karalama Defteri
06:00 Belgesel: Para
06:30 Hayat Sanat
07:00 Bizim Resmimiz
07:30 İzler Suretler
07:45 Fotoğraflar
08:00 Evliya Çelebi
08:30 Sinema +
09:15 Müzelerin Yıldızları
09:30 Yabancı Sinema: Kasaba (The County)
11:10 Kısa Bir Ara
11:15 Aramızda Müzik Var
12:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
12:30 Bir Resim Bir Hikaye
13:00 Hayat Sanat - Kolaj
13:30 Turandot Operası
15:30 Tarihin Ruhu
16:00 Koleksiyoner
16:30 Anadolu Arkeolojisi
17:00 Belgesel: Para
17:30 Sarayın Lezzetleri
18:00 Kelimeler ve Şeyler
19:00 ADELE LIVE IN NEWYORK CITY
20:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
21:00 Yeryüzleri