3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2'de TRT 2'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Müzelerin Yıldızları saat 9.15'te ekranlarda olurken akşam usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın sunduğu Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...

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TRT 2 yayın akışı merakla aratılıyor. 13:00'da Hayat Sanat TRT 2 ekranlarında olurken saat 16:30'ta Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 seyircisiyle buluşuyor. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı... 3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:15 Ahenk 05:30 Karalama Defteri 06:00 Belgesel: Para 06:30 Hayat Sanat 07:00 Bizim Resmimiz 07:30 İzler Suretler 07:45 Fotoğraflar 08:00 Evliya Çelebi 08:30 Sinema + 09:15 Müzelerin Yıldızları 09:30 Yabancı Sinema: Kasaba (The County) 11:10 Kısa Bir Ara 11:15 Aramızda Müzik Var 12:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 12:30 Bir Resim Bir Hikaye 13:00 Hayat Sanat - Kolaj 13:30 Turandot Operası 15:30 Tarihin Ruhu 16:00 Koleksiyoner 16:30 Anadolu Arkeolojisi 17:00 Belgesel: Para 17:30 Sarayın Lezzetleri 18:00 Kelimeler ve Şeyler 19:00 ADELE LIVE IN NEWYORK CITY 20:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 21:00 Yeryüzleri