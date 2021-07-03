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  3. 3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2'de

3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Müzelerin Yıldızları saat 9.15'te ekranlarda olurken akşam usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın sunduğu Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...

3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merakla aratılıyor. 13:00'da Hayat Sanat TRT 2 ekranlarında olurken saat 16:30'ta Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise  Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 seyircisiyle buluşuyor. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...

3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI 

05:15 Ahenk

05:30 Karalama Defteri

06:00 Belgesel: Para

06:30 Hayat Sanat

07:00 Bizim Resmimiz

07:30 İzler Suretler

07:45 Fotoğraflar

08:00 Evliya Çelebi

08:30 Sinema +

09:15 Müzelerin Yıldızları

09:30 Yabancı Sinema: Kasaba (The County)

11:10 Kısa Bir Ara

11:15 Aramızda Müzik Var

12:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

12:30 Bir Resim Bir Hikaye

13:00 Hayat Sanat - Kolaj

13:30 Turandot Operası

15:30 Tarihin Ruhu

16:00 Koleksiyoner

16:30 Anadolu Arkeolojisi

17:00 Belgesel: Para

17:30 Sarayın Lezzetleri

18:00 Kelimeler ve Şeyler

19:00 ADELE LIVE IN NEWYORK CITY

20:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

21:00 Yeryüzleri

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