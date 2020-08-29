Kutlanıp kutlanmayacağı büyük tartışma konusu olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de kutlanacak. Dolu dolu kutlamaların yapılacağı programın detayları da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından duyuruldu. İşte detaylar...

İZMİR 30 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ

- Cumhuriyet Meydanında saat 09.30'da ATATÜRK anıtına çelenk sunulacak.

- Saat 10.30'da Kadifekale Şehitliğindeki tören düzenlenecek.

- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhuriyet Meydanındaki çelenk törenine katıldıktan sonra, bando eşliğindeki üstü açık otobüsle kentte 30 Ağustos Zafer Turuna çıkacak ve halkı selamlayacak.

-Saat 17.00’de ise Gündoğdu Meydanında “Zafer HavaFest’20” adıyla uçuş gösterisi düzenlenecek. 10 paramotorun katılımıyla yapılacak Uçuş Korteji ve Hava Gösterisi, renkli görüntüler oluşturacak.

-Hava durumuna göre Bostanlı Deniz Deltası’ndan kalkacak paramotorlar, kortej düzeninde sahil hattını takip ederek Gündoğdu Meydanında gösterilerini sergileyecek.

-Kortej Üçkuyular Vapur İskelesine kadar devam edecek. Gösteri, Körfez kıyılarından ve evlerin balkonlarından izlenebilecek.

-30 Ağustos kutlamaları, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesinin (APİKAM) "Adım Adım Zafere" sergisi ile sürecek. Sergi, Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından İzmir’in kurtuluş günü 9 Eylül 1922’ye kadar yaşananları tarihsel belgeler, görseller, haritalar ve gazete haberleri ile anlatacak.

KUTLAMALAR 9 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyük Taarruz’un başladığı tarih olan 26 Ağustos’tan 9 Eylül tarihine kadar kutlamaları sürdürecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kişisel sosyal medya hesaplarından da #Dumlupınardanİzmire etiketiyle İzmir’in kurtuluş günü 9 Eylül’e kadar yaşanan önemli gelişmeleri aktarmayı devam ettirecek.

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