30 Mayıs 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı |Tosun Paşa saat 20:00'de Show TV'de
30 Mayıs 2021 Pazar Show TV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında 10:00 Pazar Sürprizi programı ekranlarda olacak. 13.00'da Bir Şansım Olsa programı seyircileriyle buluşacak ve 20.00'da ise Yeşilçam efsanelerinden Tosun Paşa Show TV'de...
30 Mayıs 2021 Pazar Show TV yayın akışı nedir? Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 10:00 Pazar Sürprizi programı ekranlarda olacak. 13.00'da Bir Şansım Olsa programı seyircileriyle buluşacak ve 20.00'da ise Yeşilçam efsanelerinden Tosun Paşa Show TV'de...
30 MAYIS 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:15 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tarkan Güçlü Kahraman
16:15 Sultan
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Tosun Paşa
22:00 Bizim Aile
00:15 Limonata
02:15 Alev Alev
04:30 Sevcanla Lezzet Yolunda