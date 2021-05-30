30 Mayıs 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı |Tosun Paşa saat 20:00'de Show TV'de

30 Mayıs 2021 Pazar Show TV yayın akışı nedir? Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 10:00 Pazar Sürprizi programı ekranlarda olacak. 13.00'da Bir Şansım Olsa programı seyircileriyle buluşacak ve 20.00'da ise Yeşilçam efsanelerinden Tosun Paşa Show TV'de...

30 MAYIS 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Tarkan Güçlü Kahraman

16:15 Sultan

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Tosun Paşa

22:00 Bizim Aile

00:15 Limonata

02:15 Alev Alev

04:30 Sevcanla Lezzet Yolunda