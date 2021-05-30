30 Mayıs 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı |Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star TV'de

30 Mayıs 2021 Pazar Star TV yayın akışı nedir? Star TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Star Tv ekranlarında 07:00 Geniş Aile dizisi var. 12:00 Tülin Şahin ile Moda ekranlarda olacak. 20.00'da sevilen dizi Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star TV'de...

30 MAYIS 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Geniş Aile

09:45 Cocomelon

10:15 Delisin

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Kağıt Ev

18:45 Star Ana Haber

20:00 Menajerimi Ara

00:15 Akrep

03:00 Tülin Şahinle Moda

(STAR TV)