30 Mayıs 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı |Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star TV'de
30 Mayıs 2021 Pazar Star TV yayın akışı araştırılıyor. Star Tv ekranlarında 07:00 Geniş Aile dizisi var. 12:00 Tülin Şahin ile Moda ekranlarda olacak. 20.00'da sevilen dizi Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star TV'de...
30 Mayıs 2021 Pazar Star TV yayın akışı nedir? Star TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Star Tv ekranlarında 07:00 Geniş Aile dizisi var. 12:00 Tülin Şahin ile Moda ekranlarda olacak. 20.00'da sevilen dizi Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star TV'de...
30 MAYIS 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Geniş Aile
09:45 Cocomelon
10:15 Delisin
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Kağıt Ev
18:45 Star Ana Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Akrep
03:00 Tülin Şahinle Moda
(STAR TV)