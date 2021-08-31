31 Ağustos 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Güneşin Kızları dizisiyle başlayan kanal, Neler Oluyor Hayatta ile devam ediyor. Kanal D akşam ise izleyiciye ekran başında keyifli anlar yaşatan dizi Baht Oyunu ekrana geliyor. İşte 31 Ağustos 2021 Salı Kanal D yayın akışı...

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 31 Ağustos 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Demet Akalın'ın sunumuyla Gelinim Mutfakta programı ekranlarda olurken hemen ardından kanalın yeni günlük dizisi Kırık Hayatlar ekrana veriliyor. Sonrasında 16.00'da Ece Üner ile Susma program yayına giriyor. Akşam ise romantik komedi konulu Baht Oyunu dizisi izleyicisiyle buluşuyor... 31 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 07.15 Güneşin Kızları 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Kırık Hayatlar 13:00 Gelinim Mutfakta 15:45 Ece Üner ile Susma 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Baht Oyunu