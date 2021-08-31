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31 Ağustos 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Güneşin Kızları dizisiyle başlayan kanal, Neler Oluyor Hayatta ile devam ediyor. Kanal D akşam ise izleyiciye ekran başında keyifli anlar yaşatan dizi Baht Oyunu ekrana geliyor. İşte 31 Ağustos 2021 Salı Kanal D yayın akışı...

31 Ağustos 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 31 Ağustos 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Demet Akalın'ın sunumuyla Gelinim Mutfakta programı ekranlarda olurken hemen ardından kanalın yeni günlük dizisi Kırık Hayatlar  ekrana veriliyor. Sonrasında 16.00'da Ece Üner ile Susma program yayına giriyor. Akşam ise romantik komedi konulu Baht Oyunu dizisi izleyicisiyle buluşuyor...

31 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07.15 Güneşin Kızları

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

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