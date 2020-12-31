31 Aralık gecesi, İslam alemi açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle diğer yıllara oranla sakin ve sessiz geçecek olan yılbaşında bu gecenin İslam alemi açısından önemi araştırılıyor. 31 Aralık, Müslümanlar açısından birden fazla anlama sahip olsa da en önemlisi Mekke'nin Fethidir. İşte 31 Aralık gecesinin İslami önemi...

31 ARALIK'IN İSLAMİ ÖNEMİ

Ülkemizde son yıllarda Mekke'nin Fethi tarihiyle ilgili bir değişiklik yapıldı. 10 gün önceye çekilen bu tarih, 31 Aralık/1 Ocak günü kutlanmaya başladı.

Hz. Muhammed, Hicret'in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı. (4 Ocak 630) Hicri takvime göre 20 Ramazan'da (11 Ocak 630) ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi.

Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. âyetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlar'la Kâbe'yi tavaf etti.

Mekke'nin fethedilmesiyle birlikte o bölgede İslam dininin yayılması da oldukça hızlandı. Mekke'de cahiliye devri sona erdi ve huzur ve güven ortamı sağlandı. Şehirde barış ve huzuru hakim kılan Mekke'nin fethi, bölgede adil bir ekonomik sistemin kurulması amacıyla şehir ekonomisini geliştirdi. Böylelikle ticari açıdan kervan faaliyetlerine bağlılıkta ortadan kaldırılmış oldu.

İL MÜFTÜSÜ, 31 ARALIK'IN ÖNEMİNİ ANLATTI

Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk, yılbaşının Müslümanlar içinde oldukça önemli olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşında birbirimizin iyiliği için, başarısı için dilek ve temennilerde bulunmanın hiçbir mahsuru yok. Bu gecenin aslında bizim için diğer gecelerden çok büyük farkı yok. Ancak bizler de Miladi takvim kullanıyoruz ve bir yıl bitiyor yeni bir yıl başlıyor. Bu yılın bitimi ve başlayışı elbette bizim de hayatımızda önemli bir yer alıyor. Bu günü her kardeşimiz dilediği gibi geçirebilir. Ancak, İslam'a, Kuran'a, sünnete uymayan şeyleri yapmak tabii ki bir Müslüman için caiz değildir. Meşru, dinen yasak olmayan oturmalar, sohbetler, birlikte zaman geçirmeler ise, mümkündür. Yılbaşının, bizim için asıl anlamı; Mekke'nin Fetih yıldönümü olmasıdır. Bu da İslam alemi için çok önemlidir. Zira Mekke'nin fethi İslam tarihindeki en önemli hadiselerden biridir. Artık sevgili peygamberimizin zorla çıkartılmış olduğu bir mekana, vatanına Allah'ın izniyle tekrar dönüp gelmesi ve İslam'ın artık güçlenmesi, kuvvetlenmesi ve yayılması anlamına geliyor ki bu da bizim için çok önemlidir. Adeta bir bayram günü olarak kutlansa yeridir. Bu günün insanların gönüllerini feth etmeye kapı aralamasını niyaz ediyorum."

EN GÜZEL MEKKE'NİN FETHİ İLE İLGİLİ SÖZLER

-Ey Müslüman Bugün Mekke Fethi!

-Ümmeti Muhammed'in bu mübarek günü anması ve hayirlara vesile olmasi dileği ile..

-Bugün mekkenin fetih yıldönümü. Tüm islam aleminin (bu fetihin yüzü suyu hürmetine)uyanıp birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını, daha nice gönül fetihlerine vesile kılmasını rabbım'dan niyaz ederim.

-31 Aralık Mekke'nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, Yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim.

-Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu, Anaların ağlamadığı, Şehitlerin gelmeyeceği inancıyla, Mekke’nin Fethi’nin Müslüman alemine yeni yılda huzur ve güven ortamına kavuşması dileğimle.

-İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.

Kaynak: Mekke'nin Fethi İle İlgi Güzel Sözler ve Mesajlar