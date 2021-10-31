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31 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 31 Ekim 2021 Pazar televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

31 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 31 Ekim 2021 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

31 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

31 EKİM PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kuruluş Osman

15:25 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlid Kandili Özel

21:45 Kim Milyoner Olmak İster

31 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

31 EKİM PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı (Yeni Bölüm)

31 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

31 EKİM PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09.00 Güldüy Güldüy Show

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Benim Hayatım (Yerli Dizi)

31 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

31 EKİM PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Aşk Mantık İntikam

13:30 Evlilik Hakkında Her Şey

15:45 Elkızı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yalancılar ve Mumları (FİNAL)

31 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

31 EKİM PAZAR TRT1 YAYIN AKIŞI

05:10Muhteşem Kraliçe

06:15 Yeşil Deniz

09:10Payitaht "Abdülhamid"

12:20Tarihin Efsaneleri

13:25Gönül Dağı

17:05Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı"

19:00Ana Haber

20:00Teşkilat

23:453'Te 3

31 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

31 EKİM PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç 

10:30 Süper 1 Takım

10.45 Kırmızı Oda

15:30 O Ses Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)

31 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

31 EKİM PAZAR SHOW YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yalancı

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22.15 Salako

31 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

31 EKİM PAZAR TRT2 YAYIN AKIŞI

07:30Hayat Sanat - Kolaj

08:00Tarihin Ruhu

08:30 Kelimeler ve Şeyler

09:30Anjelika Akbar İle Sesler

10:00Western Kuşağı - Kumarbaz Kadın (Cripple Creek)

11:21Ne Yazıyor

11:30Yeryüzleri

11:45Sessizce

12:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

12:55Geleneksel Evler

13:00Eşik

13:30LA Filarmoni – 100. Yıl Gala Konseri (LA Phil 100 – The Centennial Birthday Gala)

15:00Geri Dönüşen Sanat

15:20Türkiye Atlası

15:30Belgesel: Sayılar (Numbers)

16:20Müzelerin Yıldızları

16:30Hayat Sanat - Kolaj

17:00Sinan Operası Atatürk Kültür Merkezi

19:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

19:30Muhayyelat

20:00Batıya Doğru Akan Nehir

20:45Bir Kare Bir Anlam

21:00Sessizce

21:30Coğrafyadan Kültüre Bağ

22:00Yerli Sinema: Kader Postası

23:45Western Kuşağı - Kumarbaz Kadın (Cripple Creek)

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