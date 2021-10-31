31 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 31 Ekim 2021 Pazar televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 31 Ekim 2021 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
31 EKİM PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kuruluş Osman
15:25 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlid Kandili Özel
21:45 Kim Milyoner Olmak İster
31 EKİM PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı (Yeni Bölüm)
31 EKİM PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09.00 Güldüy Güldüy Show
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Benim Hayatım (Yerli Dizi)
31 EKİM PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aşk Mantık İntikam
13:30 Evlilik Hakkında Her Şey
15:45 Elkızı
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yalancılar ve Mumları (FİNAL)
31 EKİM PAZAR TRT1 YAYIN AKIŞI
05:10Muhteşem Kraliçe
06:15 Yeşil Deniz
09:10Payitaht "Abdülhamid"
12:20Tarihin Efsaneleri
13:25Gönül Dağı
17:05Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı"
19:00Ana Haber
20:00Teşkilat
23:453'Te 3
31 EKİM PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10.45 Kırmızı Oda
15:30 O Ses Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)
31 EKİM PAZAR SHOW YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yalancı
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22.15 Salako
31 EKİM PAZAR TRT2 YAYIN AKIŞI
07:30Hayat Sanat - Kolaj
08:00Tarihin Ruhu
08:30 Kelimeler ve Şeyler
09:30Anjelika Akbar İle Sesler
10:00Western Kuşağı - Kumarbaz Kadın (Cripple Creek)
11:21Ne Yazıyor
11:30Yeryüzleri
11:45Sessizce
12:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
12:55Geleneksel Evler
13:00Eşik
13:30LA Filarmoni – 100. Yıl Gala Konseri (LA Phil 100 – The Centennial Birthday Gala)
15:00Geri Dönüşen Sanat
15:20Türkiye Atlası
15:30Belgesel: Sayılar (Numbers)
16:20Müzelerin Yıldızları
16:30Hayat Sanat - Kolaj
17:00Sinan Operası Atatürk Kültür Merkezi
19:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
19:30Muhayyelat
20:00Batıya Doğru Akan Nehir
20:45Bir Kare Bir Anlam
21:00Sessizce
21:30Coğrafyadan Kültüre Bağ
22:00Yerli Sinema: Kader Postası
23:45Western Kuşağı - Kumarbaz Kadın (Cripple Creek)