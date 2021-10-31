31 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 31 Ekim 2021 Pazar televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

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TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 31 Ekim 2021 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar... 31 EKİM PAZAR ATV YAYIN AKIŞI 07:30 atv'de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet 11:45 Dizi TV 12:35 Kuruluş Osman 15:25 Kardeşlerim 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlid Kandili Özel 21:45 Kim Milyoner Olmak İster 31 EKİM PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim 09:45 Magazin D Pazar 12:00 Arda ile Omuz Omuza 13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik 14:00 Çok Güzel Hareketler 2 16:15 Camdaki Kız 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Yargı (Yeni Bölüm) 31 EKİM PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI 08:30 Çizgi Film Kuşağı 09.00 Güldüy Güldüy Show 11:00 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 14:00 Bir Demet Tiyatro 16:00 En Güzel Bölüm 16:15 Kiralık Aşk 18:45 Star Haber 20:00 Benim Hayatım (Yerli Dizi) 31 EKİM PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Aşk Mantık İntikam 13:30 Evlilik Hakkında Her Şey 15:45 Elkızı 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Yalancılar ve Mumları (FİNAL) 31 EKİM PAZAR TRT1 YAYIN AKIŞI 05:10Muhteşem Kraliçe 06:15 Yeşil Deniz 09:10Payitaht "Abdülhamid" 12:20Tarihin Efsaneleri 13:25Gönül Dağı 17:05Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı" 19:00Ana Haber 20:00Teşkilat 23:453'Te 3 31 EKİM PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI 06:30 Oynat Bakalım 08:30 Çook Yaşa 09:45 10 Yaş Genç 10:30 Süper 1 Takım 10.45 Kırmızı Oda 15:30 O Ses Türkiye 20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm) 31 EKİM PAZAR SHOW YAYIN AKIŞI 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Bir Şansım Olsa 14:30 Yalancı 18:45 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 22.15 Salako 31 EKİM PAZAR TRT2 YAYIN AKIŞI 07:30Hayat Sanat - Kolaj 08:00Tarihin Ruhu 08:30 Kelimeler ve Şeyler 09:30Anjelika Akbar İle Sesler 10:00Western Kuşağı - Kumarbaz Kadın (Cripple Creek) 11:21Ne Yazıyor 11:30Yeryüzleri 11:45Sessizce 12:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 12:55Geleneksel Evler 13:00Eşik 13:30LA Filarmoni – 100. Yıl Gala Konseri (LA Phil 100 – The Centennial Birthday Gala) 15:00Geri Dönüşen Sanat 15:20Türkiye Atlası 15:30Belgesel: Sayılar (Numbers) 16:20Müzelerin Yıldızları 16:30Hayat Sanat - Kolaj 17:00Sinan Operası Atatürk Kültür Merkezi 19:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası 19:30Muhayyelat 20:00Batıya Doğru Akan Nehir 20:45Bir Kare Bir Anlam 21:00Sessizce 21:30Coğrafyadan Kültüre Bağ 22:00Yerli Sinema: Kader Postası 23:45Western Kuşağı - Kumarbaz Kadın (Cripple Creek) 31 ekimBugünpazarhangi dizibugün tvde ne vartvde ne var