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  3. 31 Mayıs 2021 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden yok, yayından mı kaldırıldı? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden yayınlanmadı?

31 Mayıs 2021 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden yok, yayından mı kaldırıldı? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden yayınlanmadı?

Hafta içi her gün Star TV'de ekranlarda olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugün olmadığını gören izleyici 31 Mayıs 2021 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden yok, yayından mı kaldırıldı? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden yayınlanmadı? sorularını aratmaya başladı. İşte o soruların cevabı.

31 Mayıs 2021 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden yok, yayından mı kaldırıldı? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden yayınlanmadı?

Star TV kanalında hafta içi her sabah yayınlanan sevilen program Demet ve Alişan ile Sabah Sabah bugün ekranlarda yer almadı. Bunu gören seyirciler merakla neden olmadığını araştırmaya başladı.  31 Mayıs 2021 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden yok, yayından mı kaldırıldı? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden yayınlanmadı? sorularının cevabı haberimizde...

31 MAYIS 2021 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH NEDEN YOK, YAYINDANDAN MI KALDIRILDI? DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH NEDEN YAYINLANMADI?

İlgiyle takip edilen programda izleyiciye müzik, enerji ve keyif dolu vakitler yaşatılıyordu. Demet Akalın'ın ve Alişan'ın birlikte sunduğu sabah programının Seda Sayan nedeniyle bittiği iddia ediliyor. Seda Sayan çıkan haberler sonrasında, kimsenin ekmeğiyle oynamadığını ve oynamayacağını  belirterek Programlarının bitmesiyle kendisinin bir ilgisi olmadığını belirten Sayan, ardından, "Televizyon ile yapılan anlaşmanız bitmiş 1 hafta önce. Sorduğumda 'Sorun yok, anlaşabilirsin' mesajın elimde duruyor, komik olmayın. Sizi kovmadılar, anlaşmanız bitti. Neyin kafası bu!" açıklamasını yaptı.

31 Mayıs 2021 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden yok, yayından mı kaldırıldı? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden yayınlanmadı?

 Akalın cephesinden "21 Mayıs'ta 'Sakın inanmayın abuk sabuk haberlere. Ben canlı yayın yapamam çocuklar' diye mesaj attın. Ben de 'Sıkıntı yok' dedim. Cuma program bitişi ekiple ağlarken 'Ben başlıyorum' diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez... Bunu sen daha iyi bilirsin" sözleriyle Seda Sayan'a yanıt geldi. 

31 Mayıs 2021 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden yok, yayından mı kaldırıldı? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden yayınlanmadı?

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