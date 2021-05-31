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  3. 31 Mayıs 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de

31 Mayıs 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de

31 Mayıs 2021 Pazartesi ATV yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı haberleri ile güne başlayan ATV hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla devam ediyor. Akşam ise sevilen dizi Maraşlı yeni bölüm ile ATV izleyicisi karşısına çıkıyor...

31 Mayıs 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan ATV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan ATV'de hemen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yayınlanıyor. 16.20'de merakla izlenen Esra Erol'da programı ekranlarda olurken akşam ise sevilen dizi Maraşlı yeni bölümüyle ATV ekranlarında olacak. İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi ATV yayın akışı...

31 MAYIS 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Maraşlı

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